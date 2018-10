Afanosa búsqueda de 5 fugados de la comisaría de Yrigoyen

Más de un centenar de efectivos de las unidades regionales del norte de la provincia buscaban hasta las últimas horas de ayer a cinco presos que se evadieron de la Comisaría 22 del pueblo de Hipólito Yrigoyen, en el departamento Orán. Se trata de personas imputadas por delitos contra la propiedad y las personas.

El rastreo está focalizado en un vasto terreno de miles de hectáreas del Ingenio San Martín del Tabacal, en la frontera con Bolivia, en viviendas particulares y en cualquier sitio donde se sospecha que los reos podrían estar ocultos.

Dos de ellos están acusados de abuso sexual, un tercero por tentativa de homicidio, otro por robo calificado por uso de arma de fuego y el quinto por lesiones y amenazas. La fuga se descubrió en la madrugada de ayer en el marco de una tarea planificada y perfectamente sincronizada por parte de los presos. Lo que se pudo determinar es que los maleantes huyeron luego de limar las rejas de la celda donde se encontraban alojados, sin que hayan sido advertidos por el personal policial que se hallaba de guardia.

En el caso tomó intervención la Fiscalía Penal de Pichanal a cargo de Sofía Fuentes, quien dispuso que se activaran todos los mecanismos de seguridad para dar con el paradero de los prófugos. Desde el mismo momento en que se advirtió la fuga, alrededor de las 2, se dio la voz de alerta a la dependencia policial de la localidad fronteriza de Aguas Blancas. Al mismo tiempo la Unidad Regional 2 Orán solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad del pueblo de Bermejo, en Bolivia, ante la posibilidad de que los fugados se hayan internado en el vecino país, aprovechando la extensa frontera.

Entre las directivas dadas por la fiscal Fuentes, se concretó la requisa de todo el edificio de la comisaría de Yrigoyen e inspección ocular de la celda de donde se fugaron los cinco reclusos y el sitio que utilizaron para abandonar el edificio de la comisaría, ubicada en el centro de la localidad cañera. La funcionaria también ordenó que se le tomara una declaración testimonial al personal policial que estaba de guardia al momento de la evasión y otras medidas que permitirán conocer cómo los presos concretaron la evasión, sin que los guardias loa advirtieran.

Para el operativo de recaptura fueron afectados efectivos de todas las comisarías, subcomisarías y destacamentos dependientes de la citada Unidad Regional en una tarea sincronizada por expertos del Centro de Coordinación Operativa Zonal. Participan, además, unidades especiales, personal de calle agentes especializados de la Brigada de Investigaciones y de Drogas Peligrosas. A esto se suman las acciones de cooperación de efectivos del Escuadrón 20 Orán de Gendarmería Nacional.

Datos de los prófugos

De acuerdo con la información Víctor Javier Gerez (42 años de edad), detenido desde el mes de julio pasado por supuesto abuso sexual gravemente ultrajante de una menor.

Enzo Ariel Castedo (20), también alojado desde julio, imputado por el delito de supuesta tentativa de homicidio.

Sebastián Federico Velarde (30), preso desde agosto de este año por supuesto abuso sexual con acceso carnal.

Angel Emanuel Mendoza (19), privado de su libertad desde septiembre pasado, por supuesto robo calificado por uso de arma de fuego.

Elías Diego Ocampo (36), acusado por lesiones y amenazas.

Sin rastros

Hasta las últimas horas de ayer ninguno de los evadidos había podido ser localizado, pese al agresivo operativo de búsqueda en lugares estratégicos. Por esta situación crece la sospecha de que pudieron atravesar la frontera y se ocultaron en Bolivia.

Tampoco se descarta la posibilidad que estén ocultos entre los extensos kilómetros de plantaciones de cañas de azúcar del ingenio Tabacal. "Para los policías afectados en esta tarea, es el trabajo más difícil porque el rastrillaje hay que hacerlo metro por metro", señaló un baqueano de la zona.

Las dudas que surgen

La fuga de los presos fue descubierta alrededor de las 2 y lo que se trata de determinar es a qué hora salieron de la celda sin que los guardias lo advirtieran. De no haber ocurrido nada extraño, la hipótesis más firme es que los policías estaban dormidos o entretenidos en cuestiones que nada tenían que ver con la seguridad. La comisaría no es de grandes dimensiones, la guardia está a poca distancia de las celdas y el edificio cuenta con un portón de acceso de hierro de casi 3 metros de altura. Con esta escenografía no se descarta que la fuga haya tenido otro matiz.