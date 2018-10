Alerta en EEUU: ya son 8 los muertos por el tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh

Un tiroteo en una sinagoga de la ciudad estadounidense de Pittsburgh dejó al menos ocho muertos, dijo un comandante de la policía local. El agresor ya fue detenido, según reportes de los medios.

La policía de Pittsburgh rodeaba la sinagoga Árbol de la Vida después de recibir reportes de un tirador activo en el edificio, ubicado en el este de la ciudad, mostraron imágenes de la televisión local.

BREAKING: The gunman in the Pittsburgh synagogue shooting, who has been described only as a white male with a beard, surrendered after an exchange of gunfire with police. At least 8 people have been confirmed dead https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/zJ9667hhtR — CBS News (@CBSNews) 27 de octubre de 2018

‘No salga de su hogar en este momento, no es seguro‘, advirtió el comandante de la policía de Pittsburgh, Jason Lando, a los residentes, en una improvisada conferencia de prensa en el lugar.

ALERT: Media please stop calling all Public Safety cell phones. It is draining batteries and interfering w comms — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) 27 de octubre de 2018

El Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh había reportado en Twitter un tirador activo en el área de las avenidas Wilkins y Shady, donde se encuentra la sinagoga.

Las imágenes de la televisión local mostraban a la policía con rifles y equipos tácticos. Ambulancias estaban estacionadas cerca de la sinagoga y patrullas la policía bloqueaban las calles aledañas.

still locked down here in pittsburgh outside tree of life synagogue. police ordering everyone inside. pic.twitter.com/3GMC0wDS1q — Campbell Robertson (@campbellnyt) 27 de octubre de 2018

La emisora KDKA, asociada a CBS, afirmó que el francotirador, un hombre blanco con barba, se entregó después de resultar herido en el intercambio de tiros y la CNN añadió que fue hospitalizado.

“El sospechoso del tiroteo está bajo custodia. Tenemos muchas víctimas dentro de la sinagoga, tres oficiales han sido afectados”, informó Lando a los medios locales, según recoge la agencia AFP.

The NYPD has increased security at synagogues in New York City after the shooting in Pittsburgh https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/tcRJL8GJUw — CBS News (@CBSNews) 27 de octubre de 2018

La sinagoga Árbol de la Vida, que celebraba el sabbat, el día sagrado en la semana judía, se describe en su sitio web como una congregación tradicional, progresista e igualitaria.

La policía de Nueva York ha reforzado la seguridad en el entorno de las sinagogas de la ciudad tras conocerse el tiroteo de Pittsburgh.

El mensaje de Donald Trump

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de octubre de 2018

El presidente de EEUU, Donald Trump, envió a través de su cuenta de Twitter un mensaje de alerta sobre la situación. Afirmó que sigue el desarrollo de los tiroteos “de cerca”. “Es algo terrible, terrible, lo que está pasando en nuestro país con el odio. Hay que hacer algo”.

Trump se mostró sorprendido de que hubiera “un maníaco” con armas en la zona y que la sinagoga no contara con seguridad armada. “Quizá las cosas hubieran sido distintas si hubiera habido alguien armado”, añadió. “Ver este tipo de tiroteos (en EEUU) desde hace tantos años es una pena”.