Mar Tarrés puso paños fríos entre Sol Pérez y Catherine Fulop

“Acá, copiándole la pose a mi amiga Sol Pérez. Encontrá las 7 diferencias si podés. Prometo que empiezo a usar tanga este verano. Pasa que tengo el culo come trapo y se me pierde”, escribió en Instagram, con el humor que la caracteriza, la humorista salteña Mar Tarrés junto con una foto de ella en la playa y otra de la rubia en bikini. Su posteo recibió miles de Me gusta y cientos de comentarios, entre ellos el de Catherine Fulop, que para apoyarla, se refirió a la ex chica del clima: “Son pocas las diferencias, no sé si llegan a siete. 1, no tenés arena en las pompis. 2, tenés un brazo levantado. 3, tu cabello es de otro color. 4, lo tenés un poco más largo. 5, las puntas (del pelo) estarían abiertas. Ah, y que tu malla es negra y la de ella blanca, nada más. Y claro, me faltó, que sos más diosa y te queremos más”.

El comentario de Catherine no le gustó nada a la participante del Bailando, que no dudó en responder, con muchísima altura: “Diosa Mar, lo bueno es que yo para decirlo no necesito hablar de otra”, y citó las palabras de la mujer de Ova: “sos más diosa, te queremos más”, y agregó, irónica, un emoji de un pulgar levantado y la frase: “Qué bien”.

La respuesta de Sol consiguió casi 500 me gusta y varios comentarios de apoyo sobre el posteo de Mar, haciendo hincapié en que no era necesario atacar a Sol para halagar a Mar.

Casualmente en las últimas horas Catherine compartió una foto de ella al natural y sin Photoshop: “Sé que ahora hay mucha presión con esto de las redes, pero les juro que se puede estar sana y bella, la perfección no existe”.

En diálogo con El Tribuno, Mar Tarrés, de viaje por Nueva York para una producción fotográfica de su marca de ropa, lamentó que una publicación suya haya provocado este desentendimiento. “No sé si ellas tuvieron algún desencuentro antes o qué tipo de relación mantienen, pero lo que menos quisiera es que haya problema por esto. Yo siempre jodo con Sol Pérez. Le copio las fotos y hago humor con eso, y Sol lo sabe. Cuando la veo siempre le digo: hagamos fotos”, comentó. Añadió que con Fulop tiene la mejor relación también. “A mí me parece que Catherine no la denigró a Sol. Simplemente puso que ella me quiere más a mí”, evaluó.



Agregó que a la venezolana no la conoce en persona. “Empezamos a chatear por las redes sociales y la verdad es que siempre la admiré. Me parece una mina muy transparente y ayuda a que la gente no se traume por los estereotipos de belleza imperantes en la sociedad. Eso me encanta de ella, siendo una mujer que ha sido perfecta y bella toda su vida. Ahora se anima a mostrarse sin Photoshop”, señaló. También tuvo palabras elogiosas para Pérez: “Con Sol estuve en varias oportunidades en el programa de ella, la crucé en Carlos Paz. Me gusta que es una minita que se banca todo. Hay que aplaudirla por el coraje que tiene para aguantarse las críticas. Como ella dice, no es solo una mina con un gran culo. Para estar donde está tenés que tener una gran inteligencia y ser fuerte y valiente”.