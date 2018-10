Máximo Kirchner contra el Gobierno: “Se está gastando la plata del próximo presidente o presidenta” 

A ocho años de la muerte de Néstor Kirchner, el líder de La Cámpora e hijo del ex presidente, Máximo Kirchner, encabezó hoy un acto en La Matanza, desde donde hizo un llamado a la unidad de cara a a 2019 y, en clave electoral, sostuvo que el Gobierno "se está gastando la plata del próximo presidente o próxima presidenta".

Acompañado por intendentes bonaerenses del PJ y legisladores nacionales y provinciales, el hijo del ex mandatario fallecido el 27 de octubre de 2010 encabezó un acto en el Club Social y Deportivo Almafuerte en Villa Palito, en San Justo, partido de La Matanza.

El diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ brindó allí un discurso en el que reivindicó la gestión iniciada por su padre en 2003 y concluida por su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, en 2015, al tiempo que coqueteó con la posibilidad de una nueva candidatura de la ex mandataria.

En este sentido, al cuestionar el endeudamiento contraído por el Gobierno y el acuerdo con el FMI, el líder de La Cámpora afirmó que el presidente Mauricio Macri "se está gastando la del próximo presidente o próxima presidenta".

"De cara al 2019 hay que tener muy claro que lo que hay que hacer hay que hacerlo entre todos, esta Argentina la vamos a sacar adelante entre todos", expresó el dirigente y agregó: "Lamentablemente el próximo gobierno va a tener una propuesta más similar a la que teníamos en 2003 que la que se tenía en 2015, volver a pensar en cómo bajar la desocupación, cómo volver a reducir la brecha entre los que menos y más tienen".

El diputado sostuvo que al mirar "atrás el 2003, lo que hay que recuperar de esos 12 años es el espíritu transformador" y remarcó: "No se puede repetir aquello que fue, sí podemos construir lo que viene y tener ese mismo espíritu transformador, transgresor y de poder revelarnos ante aquellos que nos plantean imposible".

En este sentido, señaló que la oposición tiene "una responsabilidad inmensa, que es la de ir a ver a los vecinos para pedirles que reflexionen muy bien de cara a 2019 qué es lo que van a votar y elegir".

Tras cuestionar los aumentos de tarifas y la inflación, el santacruceño se quejó de que desde la llegada de Macri a la Casa Rosada "cada año ha sido peor que el otro" y afirmó que "con algunos gobiernos la gente tiene trabajo y con otros no, con algunos come mejor y con otros no, con algunos los genocidas están presos y con otros libres, así que no son todos iguales".

Asimismo, cuestionó la desigualdad entre el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses: "¿Qué produce la Ciudad? Produce presidentes como Macri y (Fernando) De la Rúa, que después no conocen la Argentina y hacen lo que hacen".

"No dejen que los conduzcan ellos, hagan su propia experiencia, sean críticos con nosotros, con ellos, con todos, organícense. Se tiene que acabar esta manera de hacer política", instó el líder de La Cámpora.

Y agregó: "En la adversidad nos vamos a hacer fuertes. Cuando nos quieren dividir, podemos juntarnos. No dejemos que bajen la vara, sigan exigiendo lo mismo, que cumplan con lo que prometió.

No podemos acostumbrarnos a esto. La trampa está en el acostumbramiento. Si nos acostumbramos, no salimos más".

"No se puede gobernar aquello que no se conoce. ¿Qué país puede funcionar con paritarias del 20 por ciento y tasas de interés del 70? Basta de cuentos", lanzó el dirigente.

A la vez, reclamó que "se acabe esa cuestión de rezarle a la televisión, pensar que todo se agota en cómo manejas un Instagram o un tuit, porque te terminás olvidando de la gente".

Máximo Kirchner recordó que el líder del PRO estuvo "procesado cinco años durante el Gobierno de Cristina y pudo ser candidato".

"Alfredo De Ángeli cortó 100 días la ruta y es senador. Esa Argentina quiero. No ésta, en la que Santiago Maldonado cortó un día la ruta y, en un mensaje casi mafioso, aparece un 17 de octubre. No somos tontos", planteó.

Mientras su hijo se mostraba rodeado de intendentes y dirigentes peronistas, la senadora nacional Cristina Kirchner permaneció en la ciudad de Río Gallegos y, según indicaron fuentes de su entorno a NA, no tiene previsto participar en ninguno de los actos organizados por el octavo aniversario del fallecimiento del ex jefe de Estado.

"Néstor Kirchner 1950-8", fue el mensaje que escribió la líder de Unidad Ciudadana en su cuenta de Twitter junto a una foto con el ex mandatario en un acto partidario.