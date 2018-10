Sobreviven 9 de cada 10 salteñas diagnosticadas con cáncer de mama

Salta es la sexta provincia con menor tasa de mortalidad por cáncer de mama, con 15 por cada 100 mil mujeres, según publicó días atrás el Instituto Nacional del Cáncer (INC), con datos procesados de 2016.

No obstante, desde el programa de Oncología de la Provincia, sugieren realizar una consulta médica ante la primera duda para evitar que el tiempo pase factura.

Las acciones tempranas permiten, por ejemplo, que nueve de cada 10 personas diagnosticadas puedan sobrevivir.

Según los datos del INC, la tasa ajustada más elevada se registró en San Luis (21 por 100.000 mujeres), seguida por Mendoza (20,1). Santiago del Estero tiene el indicador más bajo (10,8). El promedio país ronda el 17 por cada 100 mil mujeres. Se producen más de 5.800 muertes por año en la Argentina.

Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Rioja son las otras provincias con indicadores de mortalidad más bajos que Salta.

Las estimaciones oficiales marcan que en 2018 se diagnosticaran 21 mil nuevos casos. Desde la Provincia precisaron que en lo que va de este año hubo 22 registros y en 2017 cerró con 27, solo en el sector público.

El INC informó que la mortalidad de cáncer de mama viene disminuyendo de manera sostenida desde 1996.

Gracias a las múltiples campañas y la acción informativa de los profesionales, la mayoría de las mujeres no duda en acercarse a un profesional para reclamar atención. Sin embargo, desde la dirección del programa de Oncología advierten que se debería trabajar más en la calidad de la detección en el consultorio.

“La mayoría de los profesionales recomiendan rápidamente una mamografía, y de los estudios que se realizan en Salud Pública, el 80 por ciento están bien”, aseguró Carlos Terrazas, titular del programa de Oncología.

La mayoría de los casos se detectan en las áreas primarias de la salud, como las salitas, y desde allí se generan los pedidos. En los hospitales, los profesionales realizan los estudios correspondientes y luego indican los tratamientos. A las personas sin obra social, la Provincia les entrega los medicamentos.

Para tener un diagnóstico certero, Terrazas consideró necesario una muy buena imagen de mamografía, un examen mamario que puede mostrar una retracción de la piel.

“Esto hace que el mastólogo pida una punción mamaria”, explicó el profesional a lo que agregó que este estudio es el que le pone nombre y apellido a la patología.

“Allí recién se puede poner énfasis en lo que se hará. Se puede realizar solo la extracción de tumor, una cuadrantectomía para sacar el cuarto de la mama. Esto es particular y para todas no es igual”, explicó.

Acompañamiento



Terrazas admitió que en la mayoría de los casos del Programa de Oncología no está contemplada la reconstrucción mamaria, pero expresó que en algunos pacientes específicos donde se realizó una cuadrantectomía se puede llegar a realizar.

El programa, en cambio, ofrece un apoyo interdisciplinario, con psicólogos, servicio social, kinesioterapia y nutricionistas.

Una vez que se realizó la cirugía, si se trató de un procedimiento sencillo, la pacientes es dada de alta a los días, y de tratarse de una intervención más amplia, no se requiere de más de una semana. El procedimiento posterior es esperar los resultados del patólogo, quién determina qué tipo de cáncer es, cómo estaba, si había infiltración en la zona linfática o neuronal. También se hacen estudios sobre los receptores hormonales para ver si este cáncer era hormonodependiente o no. Esto determina si a futuro va a necesitar hormonoterapia.

Riesgos



El 75% de las argentinas con cáncer de mama no tuvo antecedentes familiares. Por eso, a las mujeres que tuvieron abuelas, tías o hermanas con esa patología, se le recomienda someterse con más rigurosidad en los controles.

En estos casos la mamografía y la ecografía mamaria debe ser una rutina. “No se puede hablar de una edad específica para comenzar a realizarse los estudios, pero si se debe tener en cuenta si la mujer tuvo familia, si dio de mamar. Esto por lo general, arriba de los 30 años”, apuntó Terrazas.

“Pero si tuvo un embarazo en la adolescencia y no ha dado de mamar, es necesario visitar a los especialistas”, recomendó el médico.

Sobre las durezas o nódulos que suele aparecer, en algunos casos, luego de un par de años de haber dado de mamar, Terrazas reiteró que la primera medida, si se tiene dudas, es consultar al médico clínico, ginecólogo, obstetra o mastólogo. “La mayoría de estas patologías que se dan después de dar de mamar, son benignas, y se resuelven muy fácilmente”, aseguró.



Vida saludable



¿Se pueden reducir riesgos? Terrazas respondió que “lo mejor es buscar una buena calidad de vida, evitando los hábitos tóxicos, tener una buena nutrición, una práctica deportiva y el cuidado dietético para garantizar la salud. De todas formas, estos cuidados permiten que si aparece un cáncer sea altamente curables”. Sobre los mitos, se le recordó al doctor, las acusaciones sobre el uso del corpiños con aro. El profesional destacó que estas prendas solo pueden generar daños locales.