Las SAD, el capricho macrista que fracasó por el rechazo de clubes

“Con los chicos no”, reza la advertencia popular. En el mundo globalizado en donde los negocios mandan cada vez más, “revivió” el proyecto de modificar el estatuto de la entidad madre del fútbol argentino, la AFA, para incluir el negocio de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa que comenzó hace casi 20 años con el grondonismo.

Pero qué son y en qué beneficiarían o afectarían a los clubes. Las SAD son entidades empresariales que estarían en condiciones de invertir y manejar los fondos y la vida de las entidades deportivas. De esta manera y como objetivo principal sería un freno a la corrupción de sus dirigentes, socios o hinchas. Hablamos de los malos.

Se terminaría o reduciría considerablemente el negociado por las compras o ventas de jugadores, los barras, la reventa de entradas, los estacionamientos truchos, etc. etc. etc.

Mejorarían las infraestructuras de los clubes, sus organizaciones y hasta se abriría un abanico de negocios para solventarlos. Hasta acá todo muy bonito, pero...

Los clubes en la Argentina son sociedades civiles sin fines de lucro. El rol principal es la acción social y deportiva que desarrollan para sus socios y para la comunidad. De convertirse en sociedades anónimas desaparecerían por su carácter de actividades subsidiadas.

Hoy en día hay clubes que no solo contienen a los chicos en lo deportivo, sino también en lo social, con escuelas, en padrinazgos de instituciones y como nexo para ayudar a los sectores más desprotegidos, para dar algunos ejemplos.

Un poco de historia

El actual presidente de la Nación, empresario y exdirigente de Boca, Mauricio Macri, no siempre fue un ganador. El 20 de julio de 1999 en el predio de Ezeiza, entre abrazos y elogios, el exmandamás de la AFA, Julio Humberto Grondona, reclamó la atención a los 82 miembros del comité ejecutivo ampliado (solo votaban 26), que se encontraban de deliberaciones.

Macri llevaba una idea revolucionaria: la introducción de inversores privados para evitar que los clubes más pobres desaparezcan. Habló y habló, y cuando terminó Grondona llamó a votar.

El resultado fue lapidario: el no a las SAD se impuso por 24 a 1. “Perdimos, Mauricio”, le susurró Grondona al entonces presidente xeneize. Casi 20 años después, el escenario es parecido y los votos no están. Pero Macri gobierna el país y Grondona está muerto. La película volvió a rodar.

La gran batalla

Lo cierto es que este año la cosa cambió. El Gobierno presionó para la incorporación de las SAD al estatuto de AFA con una carta bajo la manga: el decreto 1212.

El 20 de mayo de 2003, cinco días antes de traspasarle el mando a Néstor Kirchner, el expresidente Eduardo Duhalde firmó el decreto 1212 para darle un gran beneficio a los clubes, que en esa época atravesaban una crisis, al igual que el país.

De esta forma el Ejecutivo modificó el régimen previsional para los clubes. La deuda que las instituciones tenían con el Estado se pagaría con una quita del 0,5% sobre los ingresos de derecho de TV, recaudaciones y transferencias de jugadores.

Además, suspendía toda ejecución que haya sido iniciada, en cualquier etapa procesal que se encuentre, de deudas previsionales.

Pero en una nueva crisis argentina después de la “gran fiesta kirchnerista”, el Gobierno busca recaudar más y gravar hasta los ingresos por sponsoreo y cuotas sociales para compensar los beneficios comparativos que obtuvieron los clubes en los últimos 15 años. En 2016 la cuenta corriente de los clubes con el fisco exhibía un rojo de $1.346.745.094. En 2017 hubo cierto equilibrio y la cifra no se movió demasiado.

Cabe recordar que en agosto de 2005 la alícuota se elevó al 6,5 por ciento, lo que significó un aumento del 225 por ciento. Hoy está en el 7%.

Pero lo cierto es que los beneficios del 1212 se desvirtuaron con los años. Los clubes comenzaron a incrementar la deuda con la seguridad social.

Por eso, hoy la idea es pasar del 7% actual a una alícuota que duplique o hasta triplique ese porcentaje. En algún momento se habló de eliminar el beneficio y los clubes deberían hacer aportes superiores al 35%. Sería el certificado de defunción para los que cumplen un rol social activo en su comunidad.

No pasó la tormenta

La semana pasada, a partir de la presión que ejercieron los clubes, la AFA determinó postergar la votación para modificar su estatuto y permitir el ingreso de las SAD, al quitarlo del orden del día para la asamblea del próximo 29 de noviembre.

Pero no todo está dicho y es una jugada política. Es que el titular de AFA y yerno de Hugo Moyano, Claudio “Chiqui” Tapia, sabe que hasta fines de noviembre el decreto 1212 no corre peligro y en diciembre la administración Macri estará más preocupada por la cumbre del G-20.

Tomando en cuenta que enero y febrero son meses muertos habrá un año de alivio. En marzo todos estarán apuntando sus misiles a las elecciones presidenciales de 2019. Después, no sé.

LAS VOCES SALTEÑAS

Ibire: “No creo que las SAD sean solución”

El vicepresidente de Gimnasia y Tiro de Salta, Juan Carlos Ibire, no fue muy optimista con que el proyecto beneficie a los clubes del interior.

“Creo que las SAD son un tema que todavía no le veo futuro, sobre todo en la zona norte. Yo no creo que las SAD sean una solución para los clubes, porque son empresas o empresarios que vienen a invertir”, resaltó el dirigente.

“El empresario serio va a inventerir en los clubes rentables. Las SAD en los clubes del norte del país, compitiendo en la cuarta categoria del fútbol, no se si planterían algo conveniente para el club. Para eso hay que modificar el estatato, hay que ver si el socio autoriza la posibilidad de gerenciar el futbol”, insistió. “En su momento se habló, pero todavía está todo verde”, concluyó.

Chacón Dorr: “Hay nuevo modelo de sociedades”



Fiel a su estilo, la presidenta del club Mitre, Blanca Chacon Dorr, mostró los pros y los contras. “Frente a esta sociedad moderna hay un nuevo modelo de sociedades civiles, no basta con la habilidad del dirigente, sino también con una estructura que le permina hacer diferentes las últimas obligaciones, una especial o especialidad en la administración”, asguró, aunque aclaró: “Le conviene a los clubes en dos temas, no hay que perder de vista los objetivos, que tienen prácticas deportivas en general, tampoco podemos desconocer el crecimiento y el derecho de formación y servicios que se presta. Hay que hacer que estas sociedad comerciales se puedan adecuar a este tipo de asociaciones. No se si llegarán a Salta personas con interés de invertir. No lo creo”, se sinceró.

De Francesco: “El Estado debería apostar a los clubes

Claro como el agua. El presidente de Central Norte, Héctor De Francesco, aseguró que “es inconveniente una sociedad anónima deportiva en los cluyes. Hoy la función como asociación civil es contener a muchísimos chicos”.

El dirigente insistió que “esos chicos son contenidos por los clubes”, pero reforzó la necesidad de que “el Estado debería apostar por los clubes, si los chicos no tuvieran un club adonde ir entonces el Estado debería hacerse a cargo”.

“Asociaciones civiles bien administradas pueden subsistir, en cambio si la sociedad anonima se funde el club pierde.

“En Central Norte lo veo inconveniente, porque el club es de los socios”, resaltó el principal dirigente de un club que conoce muy bien lo que es la contención de los chicos.