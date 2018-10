Gimnasia busca ganar para no resignarse a permanecer

La situación del albo no es cómoda y necesita sumar de a tres esta tarde, para no quedar condenado antes de tiempo a una reválida. Recibe a Crucero del Norte, a las 17.30, en la Vicente López, con varios cambios.

La realidad de Gimnasia y Tiro no es para nada auspiciosa, pero mucho menos caótica, también vale decirlo. Es más, a la hora de analizar el presente del albo, que sí es irregular y preocupante, debe tenerse en claro esa misma realidad y cuáles son los objetivos que se imponen.

Si los análisis parten desde el punto de vista de la proyección a futuro, del trabajo que intenta ser coherente y de la cabida a los recursos genuinos que tanto se demandan en el fútbol salteño en general -y Gimnasia no es la excepción-, la apuesta de la entidad millonaria en esta temporada es buena, interesante, como una inversión a futuro cuyos frutos difícilmente se vean reflejados solo en seis meses o en un año.

En este sentido es saludable observar la personalidad y la confianza adquirida por Joaquín Mateo, Luciano Herrera, más las puertas que se abren para otros jóvenes como Gianfranco Marocco o Juan Pablo Pereyra. Algunos de ellos, cuya intención del estratega era llevarlos de a poco, tuvieron que mostrarse más de la cuenta por lesiones de sus compañeros y su respuesta fue satisfactoria.

Sin embargo, si se intenta analizar solo desde la inmediatez del presente torneo Federal A y las chances de pelear por un objetivo mayor, el panorama es mucho más complejo. Porque debe entenderse que en toda apuesta “a futuro” también debe contemplarse el presente y la exigencia de al menos obtener la cantidad de puntos necesaria como para no caer en el abismo de un descenso, en el peor de los casos. Y pelear la permanencia también implica procurar clasificar, para evitar el tormento de una reválida deficitaria y plomiza.

Y es justamente a esa reválida a la que parece rumbear derecho Gimnasia, si es que no mejora sustancialmente, si no consigue resultados urgente como para pelearles a los “picantes” litoraleños, que por ahora se reparten el protagonismo (Boca Unidos, Crucero del Norte y los chaqueños For Ever y Sarmiento) y si es que su DT Víctor Riggio no encuentra rápido el equipo. Porque ya no hay más tiempo y hace rato pasó la etapa de adaptación.

Gimnasia recibe en este contexto a uno de los clubes que se prepararon para pelear arriba, a Crucero del Norte, el escolta de la zona 4, a las 17.30, en el Gigante del Norte. Y más allá de que la pelea futura sea con “los de arriba” o con “los de abajo” (Zapla, Juventud o San Martín), a estas alturas poco importan los rivales directos e indirectos: el albo necesita sumar la mayor cantidad de puntos, cambiar el semblante y encontrar un equipo y una certeza de saber a qué se juega.

En esta oportunidad habrá cambios tras las flojísimas actuaciones individuales de algunos jugadores (ver aparte), y se pasará a un esquema 4-4-2 con rotación de piezas, con la idea de hacerse más fuerte en el medio y ganar potencia arriba con la presencia de un “tanque” para respaldar a Luciano Herrera en la delantera. Mauro Leguiza volverá a custodiar los tres palos tras la fatídica noche de Daniel Cebreiro ante For Ever; Marcos Benítez retornará a la zaga central y saldrá Matías Rosso, generando una rotación de puestos: que Álvaro Cazula vuelva al lateral derecho, que Jonathan Hereñú se desempeñe como volante por el mismo sector y que Mateo se corra a la otra banda. Marocco relevará al suspendido Ezequiel Riera y Emanuel Morete le cederá su lugar a Diego Martínez.

Cebreiro, afuera del banco

Tras la noche desafortunada del arquero Damián Cebreiro el pasado martes, el DT Víctor Riggio, que ya había decidido de movida el regreso de Mauro Leguiza bajo los tres palos del arco titular, también determinó que el guardavallas oriundo de Tandil tampoco forme parte de la delegación de 19 futbolistas concentrados para hoy.

Si bien se imponía el retorno de Leguiza tras superar una lesión en el rostro, seguramente los yerros determinantes del ex arquero de Santamarina y Sportivo Belgrano en el primero y en el tercer gol de los chaqueños influyeron en la decisión del estratega del albo de brindarle una oportunidad al salteño Facundo Abraham, que será el arquero suplente. También concentraron anoche Lucas Medina, Federico González, Matías Rosso, Emanuel Morete, Juan Manuel Cobelli, Sergio Salto (vuelve tras una lesión), más el canterano Jeremías Olañeta. Un jugador de campo quedará al margen del banco.

Los hinchas también tienen el desafío

Es sabido que el equipo de Víctor Riggio necesita cuanto antes levantar el aplazo tras el cachetazo recibido en su casa ante Chaco For Ever, por lo cual esta tarde rendirá un nuevo examen ante su gente para revertir la imagen negativa. Pero también es cierto que el mismo hincha de Gimnasia debe levantar su puntería en las tribunas de cemento y acercarse en mayor número y adhesión, teniendo en cuenta la floja concurrencia que se vio en la fatídica noche del martes ante los chaqueños.

Es necesario que el hincha acompañe, como una necesidad de revalidar el espaldarazo de confianza hacia los jugadores y el cuerpo técnico, y también por lo que se precisa recaudar y generar para afrontar las erogaciones que se vienen, para mantener al día al plantel y afrontar los costos de los viajes de visitante que se vienen hasta el final de la primera ronda; a Tucumán, a Resistencia (después del clásico con Juventud viajará dos veces a esa ciudad) y a Formosa.

Para acompañar y alentar al millonario esta tarde ante el colectivero misionero las entradas se pondrán a la venta desde las 15.30 en las boleterías de Leguizamón y Vicente López. Y los precios son los siguientes: bandeja Leguizamón $200, damas, menores y jubilados $100; ex Virrey Toledo y platea baja $250, damas, menores y jubilados $125; platea alta $300, damas, menores y jubilados $150.

Los beneficiarios de la modalidad socio-fútbol deberán presentarse con comprobante de cuota al día.



las formaciones

GIMNASIA CRUCERO

M. Leguiza M. Argüello

A. Cazula A. Pérez

M. Benítez R. Lechner

G. Pusula S. Diana

F. Giménez G. Sotelo

J. Hereñú I. Molinas

J. Iturrieta F. Cabrera

G. Marocco L. Cabrera

J. Mateo R. Cerdán

L. Herrera O. Miranda

D. Martínez C. Campozano

DT: V. Riggio DT: S. Bárbaro

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Ariel Montero

Hora de inicio: 17.30