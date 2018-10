VIDEO: Impactante imágenes de cómo a dos mujeres se las “traga la tierra”

El hecho ocurrió en la ciudad turca de Diyarbakir. En las imágenes se ve cómo las dos jóvenes están caminando y hablando tranquilamente por las calles de la ciudad y en un determinado momento se paran para charlar.

Pero de repente la tierra literalmente se las tragó al derrumbarse la vereda debajo de ellas a una profundidad de unos tres metros. Afortunadamente, los testigos de lo ocurrido no tardaron en ir a socorrerlas y enseguida llegó una ambulancia. Sorprendentemente, las dos mujeres no fueron gravemente heridas, informa el medio The Hush Post. Según afirmó uno de los rescatadores, el derrumbe se debió a la ausencia de una columna de soporte, lo cual es una seria negligencia.