Modelos eran los de antes...

Los "modelos" hasta la Organización Nacional: hasta la Organización Nacional posterior a Pavón en la década de los 60 del Siglo XIX, en la Argentina colisionaron durante muchos años dos "modelos" de país en lo político y lo económico.

El modelo que podría denominarse "porteño", pero que era aceptado en numerosas provincias también, proponía un diseño centralista (unitario) con un enfoque liberal en lo político, más o menos siguiendo los ejemplos de Estados Unidos o Gran Bretaña, y en lo económico, una apertura de la producción con centro en el puerto de Buenos Aires.

Por su parte, el "modelo" alternativo (federal) planteaba una confederación de estados con rasgos comunes, reservando autonomías políticas importantes para las provincias, a la vez que se conservaban los esquemas de producción propios, reclamándose además compartir las rentas del puerto de Buenos Aires. Como es sabido, esta confrontación, además de las guerras civiles que suscitó, no sirvió más que para que la Provincia de Buenos Aires prosperara -y en menor medida algunas de las provincias del Litoral- pero en cambio generó una brecha de desarrollo muy grande y creciente entre Buenos Aires y el interior del país.

El "modelo" de la Organización Nacional

Luego de Caseros (1852) y especialmente, de Pavón (1861), la Argentina se organizó definitivamente como una república tal como lo es hoy, con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y bajo la forma federal.

No sin dificultades (la Guerra del Paraguay, el asesinato de Urquiza, los levantamientos de las montoneras), la Argentina se fue consolidando. Aplicaba en lo económico el diseño liberal de economía abierta. Aprovechando, especialmente la Pampa Húmeda, sus ventajas comparativas y competitivas, fue logrando comenzar una etapa de extraordinario progreso económico y desarrollo social. Si bien la bonanza concentró justamente en la Pampa Húmeda su mejor performance, hizo posible también que el interior recibiera los beneficios del nuevo "modelo"; fue a través del ferrocarril, que consiguió integrar la Argentina, a la vez que se avanzó en el desarrollo de las hidrovías, la instalación del telégrafo y el impulso a las producciones regionales, como la caña de azúcar en el norte. Todo esto supuso un importante avance respecto a la etapa anterior a la Organización, consiguiendo la Argentina, particularmente en el Centenario de la Revolución de Mayo, un posicionamiento de privilegio entre las naciones más avanzadas del mundo, y si bien el desarrollo alcanzado exhibía al mismo tiempo enormes contrastes, no es menos cierto que otras naciones, como Estados Unidos, también evidenciaban desigualdades severas, particularmente el conflicto racial. A la vez, el balance de la inmigración hacia la Argentina, que fue positivo, indica contundentemente que se vivía mejor en nuestro país que en los de origen inmigratorio, muchos de los cuales eran potencias, como el Imperio Austro Húngaro.

El cambio de "modelo"

Sin perjuicio de lo anterior, el "modelo", tanto en la Argentina como en otras economías, llevaba intrínsecamente una limitación consistente en las periódicas crisis, la más importante de las cuales, la de 1929, fue particularmente severa y extensa, al punto que las naciones recién salieron de ella "gracias" a la Segunda Guerra Mundial y a la ocupación plena que la producción de armamento exigía.

Nuestro país, como otros de Europa, se recostó entonces en el experimento de tipo fascista desarrollado en Italia y Alemania, que consistía en una fuerte intervención del Estado en la economía, con un sustancial incremento en el gasto público, el impulso a los salarios, la generación de empresas estatales y un fuerte control del comercio exterior, al que se le endilgaba la "culpa" de las crisis, promoviendo su imagen especular, esto es, el fomento a la sustitución de importaciones por producción doméstica.

Este "modelo" no estaba exento de contradicciones sin embargo, y el intento de sustitución de importaciones, por ejemplo, enfrentó la paradoja de que éstas, lejos de disminuir, aumentaban, porque si bien no se importaban ya cocinas o heladeras, sí se necesitaban los insumos y la maquinaria para fabricarlas, a la vez que las exportaciones se habían reducido sustancialmente, tanto por el freno a los incentivos de los productores como por el hecho de que el gobierno consideraba que, puesto que no se necesitaba importar, tampoco era necesario exportar, "fuego cruzado" que provocó nuevamente crisis externas, pero esta vez "de producción nacional", no "importadas"...

Por el otro lado, la fuerte expansión del gasto público y el cierre de la economía de la mano de altos aranceles, impulsaron una inflación creciente, al mismo tiempo que la Argentina iba perdiendo progresivamente posiciones respecto de otras naciones de América Latina puesto que, si bien en una primera etapa las políticas económicas fueron aproximadamente similares, especialmente en Brasil y Chile, andando el tiempo estos países, lo mismo que la casi totalidad al sur del Río Grande, abandonaron el "modelo" que la Argentina mantiene casi sin variantes hasta el presente, modelo que sus propios "creadores" dejaron de lado luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

¿Hacia un nuevo "modelo"?

Por alguna razón que los científicos de la conducta social sin duda saben explicar, los argentinos, si no mayoritariamente, al menos en una buena proporción, nos mantenemos fieles a este experimento de raíz fascista, pese a que los "resultados" han sido catastróficos: incremento de la pobreza, estancamiento del ingreso por habitante, concentración de la "industria nacional" en un área reducida (la zona Litoral), destrucción del ferrocarril y las hidrovías, inflación indomable y un largo etcétera de "logros".

Cierto es que los escasos intentos de revertir el "modelo" en cuestión no fueron exitosos, probablemente porque los enfoques de alternativa, como se ha señalado en varias de estas columnas, mantienen una visión extrema de las causas de la inflación y otros problemas de nuestra economía. Sin embargo, tal vez más importante que detenerse en ahondar en estos fracasos de ambos lados sea el hecho de que hay una extraña incapacidad de los argentinos para admitir los errores de diseño de política de uno y otro "bando", y en cambio se aprecia cierto encarnizamiento en mantenerse firme en la defensa de estos errores que solamente perpetúan nuestra decadencia.

Sería bueno, entonces, que, parafraseando a un comentarista reciente del periodismo, los argentinos seamos capaces de exhibir más patriotismo y menos patetismo y pongamos más énfasis en fortalecer la rama en la que estamos sentados todos, en vez de enfrascarnos en sesudos diseños sobre la mejor forma de serrucharla, ¿verdad?...