Unieron por un día lo que sueñan ser y el trabajo real

Micaela Cruz Calpanchay, Maida Fabián Soriano y Ronaldiño Cruz integran el contingente de 11 estudiantes de quinto año de la Puna salteña que durante un día se metieron en el mundo laboral donde sueñan estar en un futuro. Las chicas y los chicos llegaron a la ciudad de la mano de una minera y de la Fundación Junior Achievement para participar de la actividad "Socios por un día", que este año cumplió su cuarta edición.

Micaela y Ronaldiño sueñan con ser ingenieros civiles, y Maida, con ser geóloga. Las autoridades del colegio 5193, donde estudian, de Santa Rosa de los Pastos Grandes, en el departamento de Los Andes, los animaron a pasar un día con un profesional de la carrera que les gustaría estudiar desde el próximo año.

A "Mica" le tocó una empresa que la llevó a recorrer un edificio en construcción y en donde pudo ver gente trabajando. Ronaldiño conoció una torre moderna en pleno centro de la ciudad y recibió charlas de varios profesionales vinculados con esta y otras áreas que también le llaman la atención. Si bien sigue indeciso en qué elegir, una cosa tiene bien en claro: "Quiero estudiar para ser alguien en la vida", dijo cabizbajo el joven de Olacapato. Después de un percance que tuvo en el camino, Maida conversó una hora con el geólogo salteño Jorge Marcuzzi, sobre detalles de la carrera y cómo es el trabajo. Le mostró los diferentes minerales que hay en Salta y la alentó a seguir estudiando.

Camila, Micaela, Luciana y Yanina (der. a izq.), del colegio 5.028 Reyes Católicos

Candelaria Delgado, del colegio Belgrano, quiere estudiar Comunicaciones Sociales, por lo tanto compartió una jornada en las oficinas de un portal de noticias de Salta. Hizo un posteo para Instagram sobre la proyección láser en la carrera de medicina en una universidad, tema que eligió ella misma, y después desgrabó una entrevista de radio, entre otras cosas. "Por suerte pude aprovechar la experiencia y sacarle el jugo. La pasé muy bien, me trataron muy bien y aprendí muchas cosas", destacó.

Micaela Abdenur, del mismo establecimiento, estudiará Medicina en Buenos Aires, y todavía se debate entre la oftalmología y la cirugía. El miércoles pasado tuvo la oportunidad de realizar su experiencia "Socios por un día" en el hospital San Bernardo. Allí la recibieron dos médicos, uno de ellos le permitió estar en el consultorio mientras atendía pacientes.

"Mi impresión fue que la Medicina es muy sacrificada y que requiere mucho tiempo, y que en un hospital público no tenés un día tranquilo, siempre te vas a encontrar con nuevos pacientes que atender", expresó la adolescente, que de todas formas esperaba como más movimiento del que ese día hubo, aunque al instante admitió: "Creo que exageraba mucho".

Micaela y Candelaria (izq. a der. del colegio Belgrano, en el cierre del programa

Más experiencias

Agustín Gerónimo y Sofía Gutiérrez, del colegio Belgrano, estuvieron también en el San Bernardo, pero no quieren ser médicos sino dedicarse a la ingeniería biomédica o ingeniería química. Por la mañana estuvieron en el hospital de 9.30 a 12, y por la tarde, de 13 a 17, en una embotelladora de aguas y gaseosas de avenida Paraguay. "Mis expectativas fueron superadas, pensé que iba a ser menos pero recibí muchísimo y ahora me gusta más ingeniería biomética", dijo Agustín.

A Sofía le encantó recorrer la planta, los laboratorios y conocer sobre el proceso de embotellamiento de gaseosas y demás. "Me llevo un gran recuerdo, mejor de lo que me esperaba. Muy buena la predisposición de todos los que nos brindaron esta oportunidad", señaló. La alumna se enteró del programa por una historia de Instagram, pidió más información, luego le llegó un correo electrónico, se inscribió, fue entrevistada y finalmente le asignaron el profesional.

Por el Colegio 5028 Reyes Católicos vivieron la experiencia de la Fundación Junior Acheviement Camila Cuello, Micaela Moreno, Luciana Lara y Yanina Tapia. El establecimiento tiene la orientación en turismo, por lo que dos de las chicas conocieron cómo se trabaja en el Centro de Convenciones de la rotonda de Limache. "Estuvimos organizando con ellos un evento que se va a realizar la semana que viene; nos preguntaron cómo organizaríamos nosotras ciertas cosas, por ejemplo un desayuno, un cóctel. Hicimos un recorrido por todas las instalaciones y vimos el posible armados de los salones", contó Camila, que quiere estudiar organización de eventos o turismo de reuniones.

Sofía y Agustín (en el medio), del colegio Belgrano, contentos con la experiencia

Una propuesta que se supera año a año

Profesionales de casi todas las ramas participaron de la propuesta “Socios por un día”. Así lo destacó Sofía Martorell, directora de la fundación Junior Achievement en Salta, indicando que el programa educativo se supera año a año. Esta vez alcanzó a 91 chicos. El año pasado habían sido 80, en 2016, 50, y en 2015, 14. “Tiene una muy buena recepción por parte de los chicos y los profesionales. Los chicos logran unir esa distancia tan grande que hay entre la vida del estudio y la vida real del trabajador”, señaló.

Para Martorell, lograr acercar esas dos partes y que los chicos tomen la decisión de elegir qué carrera quieren estudiar basándose en la aplicación real y no quizá en un plan de estudios como lo hacen los que no tienen la posibilidad de participar, es una gran cosa.

La experiencia sirve tanto para elegir como para descartar. “Hay alumnos que después de pasar por esta experiencia dicen ‘no, yo me imaginaba otra cosa, esto no es lo que yo quiero para mi vida’, lo cual también está bueno, indicó. En el caso de los profesionales, hay quienes “nunca o hacía mucho no se preguntaban si les gusta o no lo que hacen, y al tener que contárselo a los chicos como que reafirman la decisión”, añadió la joven.