Ana Vicidomini, una cantante que emociona

La destacada cantante tucumana Ana Vicidomini volverá a reencontrarse con el público salteño, ya que el viernes 30 de noviembre, a partir de las 21, presentará su espectáculo en Boutique Hotel del Vino (Ameghino 555).

Vicidomini, una voz inolvidable, cantará los bellos tangos y boleros para el deleite del público salteño.

El repertorio comprenderá: Si nos dejan, A mi manera, Tu eres mi destino, Arráncame la vida, New York New York, Resistiré, Piensa en mi, La extraña dama, Volver a amar, Se me olvidó otra vez, El rey, Nessun Dorma, O Sole Mio, Granada, Remembranzas, Naranjo en flor, La última curda, El amor desolado, Balada para un loco y Garganta con arena.

“Es increíble cómo pasa el tiempo, me parece mentira que ya superé los 30 años de profesión. Desde el año 2003, de la mano del productor Sergio Oliver Calvet, empecé a incursionar en Salta. Existe un amor recíproco entre el público y yo, me encanta actuar en esta bella ciudad”, comentó Vicidomini.

“Mi carrera como solista la inicié en 1987. Recuerdo mi presentación en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, donde compartí escenario con grandes figuras como Osvaldo Piro, Néstor Fabián y Hugo Marcel. Además, participé en la obra Oratorio Eva Perón, del maestro José Luis Castiñeira de Dios, junto a Luisa Kulliok y Ester Goris. En octubre de este año fui convocada por la Secretaria de Cultura de la Nación para participar como protagonista de la obra de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, “María de Buenos Aires”, junto al cantante Guillermo Fernández”, agregó.

Vicidomini es profesora de música egresada del Conservatorio Provincial de Música de Tucumán. Realizó la carrera de canto en esa institución. Cursó la carrera de dirección coral en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán y la licenciatura en música en la Facultad de Artes.

Vicidomini, durante la temporada de verano, se presentó en el Teatro Arenales de Mar del Plata. Cuenta con numerosos seguidores en esta provincia, ya que actuó con total éxito en distintas salas salteñas, como: Club 20 de Febrero, Hotel Sheraton, Teatro del Huerto, Cine Teatro Opera, y Hotel Casa Real. Además, cantó en la Plaza 9 de Julio, durante un atractiva velada musical.