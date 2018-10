“Mi carrera artística irá como diga el destino”

El árbol jamás dejará de ofrecer sus frutos. Nuestro país es una fuente inagotable de cantantes, una cantera donde se forman y se potencian. Hoy, la realidad sigue intacta, las nuevas generaciones no ceden...y ya empiezan a desparramar su talento en cuanto escenario requiere de su presencia.

Esta historia se relaciona a Ariana Castillo, una niña de 12 años, que ya empezó a exhibir sus notables condiciones sobre las tablas.

Nació en Córdoba, pero actualmente vive en Santiago del Estero. Participó en diferentes festivales regionales, como Villa María en el año 2017, y la Fiesta Nacional del Robalo en Santa Cruz; fue invitada a diferentes programas de televisión, logrando los elogios de quienes escucharon su voz. Sus grandes referentes de la música son Isabel Pantoja y Thalía, también incluye en su repertorio canciones de Ana Gabriel, y Juan Gabriel, entre otros.

Este año, Ariana realizó, de la mano de Zelaya Producciones, una gira de prensa en Bolivia. Fue tanto el aprecio que se ganó en ese país, que la adaptaron como “La voz de América”. Además, la niña se prepara para un mega tour en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Además, en breve lanzará su álbum en vivo y en tiempo real “Real Time”, en un concierto con más de 20 músicos en escena. Una producción que involucra a un equipo de los mejores profesionales del país en producción artística y audiovisual.

Contáme cómo fueron tus inicios en la música? tenés antecedentes en tu familia?

Empece en la música cuando era muy chica, pero a los siete años inicié con los estudios en el conservatorio Feeling, que está en la localidad de Pilar, muy cerca de mi ciudad natal: Lozada, en Córdoba. Tomé clases de canto con mi querida profesora Martha Bazán, aunque con mi abuelo materno Alejandro Carabajal, siempre que tenemos la oportunidad cantamos juntos, lógicamente folclore, que es lo que a él le gusta.

¿En qué género te incluís y que es lo que más te gusta cantar?

Me gusta mucho el género melódico y folclore pop pero mis primeros pasos lo hice con el melódico.

¿Porqué creés que siendo tan prematura tu carrera, gustás tanto en la gente?

Creo que a la gente más allá de gustarle lo que hago, le llama mucho la atención mi voz (si no me ven físicamente), dicen que parezco una mujer mayor o creen que hago blayback, más de una vez me hicieron cantar a capela los locutores.

Contame un día normal de Ariana...terminaste la primaria? como es la relación con tus compañeros? Te apoyan? tus amigos del barrio...

Actualmente estoy terminando 7° grado en el colegio Santo Tomás de Aquino, en Santiago del Estero lugar en donde resido desde el año pasado por el trabajo de mi papá. En la vida diaria no soy mucho de hablar de lo que hago, pero mis compañeros que siguen las redes sociales me felicitan y se ponen contentos y mis señoritas me hacen cantar en casi todos los actos.

¿Cómo elegís el repertorio? ¿Son canciones reversionadas?

Mi repertorio es cien por cien elegido por mi y ahora me guía mucho la productora que está guiando mi carrera: Zelaya Producciones, de Buenos Aires. Ellos se encargan de ver que me puede gustar y de reversionar los temas.

¿Te gustaría componer tus propias canciones?

Me encantaría componer pero todavía soy muy chica y el tiempo que tengo libre lo dedico al colegio, a jugar y disfrutar del aire libre.....a hacer la vida de una niña normal de mi edad.

¿Qué estudios están realizando para tu carrera artística?

Por ahora no continuo con los estudios para mi parte artística, voy a comenzar el año que viene a perfeccionarme en canto y en piano.

¿Tenés referentes dentro de la música?

Tengo muchos, cuando era mas chica: Isabel Pantoja, Juan Gabriel, Rocío Durcal, fueron quienes me acompañaron en mis primeras actuaciones, después Thalia, Abel Pintos, Malu, Pastora Soler, entre otros.

Sos una niña y con mucho camino por recorrer. ¿Como te gustaría que sea el camino para llegar a los grandes escenarios?

Mi carrera irá como diga el destino y la gente, yo quiero cumplir mi sueño de triunfar a nivel nacional e internacional, las ganas de lograrlo y el apoyo de mi familia y la confianza de mi productora se que están...el destino dirá.

Contáme de tu experiencia en Bolivia...

Mi experiencia en Bolivia fue inexplicable, mágica....fuimos a conocer y hacer dos o tres programas y terminé recorriendo 20, la gente me recibió como si fuera una artista consagrada.

También contáme del disco en vivo

A raíz de lo que fue la gira por el país vecino, fue que mi productora puso manos a la obra. Haremos dos vídeoclips que salen prontito con un estilo muy novedoso y luego presentaré mi material discográfico y un tercer vídeoclip en Real Time con más de 20 músicos en escena.

Hablame de la ansiada gira que realizarás por otros paises de Sudamérica

Con todo este material programaremos la gira por Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Ojalá se habrán otras puertas.

¿Qué te dice Salta?

Es una ciudad que quiero mucho, ya que ahí viven mi abuela, tíos y primos. Seguramente también andaré cantando por esos lados, además cuenta con lugares increiblemente bellos. Quienes quieran conocerme lo pueden hacer por mis redes sociales: You tube Y fanpage: Ariana Castillo Instagram: aricastillo1_.