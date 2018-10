Biaggio: "Le dimos vida a un equipo que estaba muerto"

El director técnico de San Lorenzo consideró que su equipo no mereció perder ante Racing.

El entrenador Claudio Biaggio aseguró que San Lorenzo “no mereció” perder ante Racing a la vez que señaló que el elenco de Boedo le dio “vida a un equipo que estaba muerto”, aunque reconoció que “la jerarquía” de los jugadores del elenco de Avellaneda hizo la “diferencia”.

“Lo que habíamos planificado salió a la perfección en el primer tiempo y fue injusto el 1 a 0 porque tendríamos que haber hecho uno o dos goles más”, reveló el técnico azulgrana.

En diálogo con la prensa tras la derrota por 2 a 1 ante Racing, Biaggio añadió: “Creo que le dimos vida a un equipo que estaba muerto, entregado, pero la jerarquía de los jugadores de ellos hizo la diferencia y después no pudimos revertirlo”.

“Me voy muy caliente, amargado y fastidioso conmigo mismo porque merecimos más. Estoy molesto porque Racing fue superior en el segundo tiempo, pero en el primero tendríamos que haber hecho otro gol”, aseveró.

Además comentó: “En el primer tiempo tuvimos tres o cuatro situaciones claras de gol, tuvimos más situaciones y así encontramos el gol. Teníamos que ser más directos. Me voy molesto porque me parece que en el primer tiempo podríamos haber marcado un gol”.

Al hablar de la segunda parte del encuentro, Biaggio indicó: “El gol de ellos cambió todo, pero son circunstancias que tenemos que mejorar y corregir. Nosotros sabíamos que iba a venir la desesperación de Racing, pero les alcanzó un minuto”.

“San Lorenzo tuvo el gol y varias más, pero con equipos de jerarquía como Racing se hace difícil. Son cosas que hay que mejorar. Nos vamos amargados y tristes”, expresó.

Luego al ser consultado acerca del partido ante Temperley por los cuartos de final de la Copa Argentina, el técnico manifestó: “Hay que descansar y pensar en lo que se viene. Sabemos que es una instancia muy importante para nosotros”.

“Tenemos que estar bien para ese partido y hacer todo lo necesario para ir a buscarlo. Hay que llegar de la mejor manera”, culminó.