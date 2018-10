Mirá lo que llevó Wanda Nara al cumpleaños de su hija

La niña, hija de Mauro Icardi, cumplió dos años. Su madre no tuvo mejor idea que hacer realidad su deseo y desatar la ira de los usuarios en las redes sociales.

Isabella Icardi tuvo una fiesta soñada en la celebración de sus dos años de vida. Wanda Nara publicó las fotos del festejo en sus redes sociales y realmente, parecen un sueño. Tanto es así, que una de las fotos provocó conmoción.

Es que la mujer de Mauro Icardi le llevó a un pony a la fiesta y ¡lo disfrazó de unicornio! No está muy claro si a la pequeña le gusta My little pony, Pinky Pie, Twilight o le gustan los unicornios en general pero el excéntrico detalle de la fiesta generó reacciones diversas.

Wanda deshabilitó los comentarios en su polémica imagen. Pero la empresa que se encargó de la decoración con más de 20 mil rosas y la incorporación del animal, One Million Red Roses, sí lo publicó en sus redes y la catarata de comentarios de los usuarios italianos fue demoledor y muchos de esos fueron borrados posteriormente.

Anteriormente, tanto la modelo, Wanda Nara, como el capitán del Inter de Milán, Mauro Icardi, compartieron una publicación en las redes sociales para conmemorar a la más chiquita de la casa.

"Hoy cumple años mi pequeña princesa Isabella. Feliz Cumpleaños chiquita linda. Te amo", escribió el futbolista junto a un grupo de fotos entre padre e hija sentados en un sillón. Un dato de color: la pequeña tiene pañales "nerazzurri" (negro y azul) los colores del equipo de su papá.

Wanda, optó por compartir con sus seguidores un tierno video de su hija corriendo y varias historias de Instagram que muestran los preparativos para el cumpleaños de la más chiquita.

"A Dios le pido que crezcas así: libre, feliz, con salud, con alegría, con paz, con amor, con sueños, con ilusiones, con humildad y con valores.", comienza la carta de feliz cumpleaños de Wanda Nara, y sigue: "Soy quien te soñó, quien te llevó dentro, quien arriesgó su vida por vos y quien te ama más que a su propia vida y daría siempre todo por vos. Te amo, tu mamá".