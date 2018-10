Mostaza Merlo debutó con un triunfo en Racing de Córdoba

El flamante entrenador del elenco de Nueva Italia le dio los primeros tres puntos del campeonato a su equipo que lucha por no descender.

Reinaldo Carlos Merlo debutó hoy como entrenador de Racing Córdoba, que ganó su primer partido en el torneo Federal A de fútbol al vencer como local a Deportivo Maipú de Mendoza por 3 a 0, tras jugarse hoy la décima fecha en las cuatro zonas del certamen que otorgará dos ascensos a la B Nacional.

Diego Palleres, en dos ocasiones, el primero de tiro penal, y Franco García, todos en la etapa inicial, marcaron los tantos de la "Academia" cordobesa, que pese al triunfo continúa en la última ubicación de la Zona 3 con apenas 5 unidades.

Por otra parte, en la Zona 4, Chaco For Ever superó como visitante a Boca Unidos de Corrientes por 2 a 1 y el certamen ya no tiene más invictos. Damian Jara y Diego Magno, uno en cada tiempo, anotaron los goles del conjunto de Resistencia; mientras que Martín Fabro descontó para el equipo de la Mesopotamia, en el segundo período.