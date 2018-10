Hamilton: “Es un momento increíble y surreal, poder igualar a Fangio"

A sus 33 años, Lewis Hamilton ha conquistado su quinto título mundial -después de coronarse en 2008, 2014, 2015 y 2017- y ha dado alcance al mítico piloto argentino Juan Manuel Fangio, quien se consagró en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. “Es un momento increíble y surreal, poder igualar a Fangio con Mercedes”, celebró Hamilton tras proclamarse campeón.

Durante varias décadas, el récord del piloto de Balcarce, Buenos Aires, parecía inalcanzable. Solo el francés Alain Prost se había atrevido a igualar el récord del argentino, pero se quedó en cuatro coronas de la Fórmula 1. Con las siete consagraciones del alemán Michael Schumacher, Fangio dejó de estar en el máximo pedestal pero siguió siendo una referencia para el mundo del automovilismo. Así lo reconoció el propio Hamilton días atrás.

“Fangio es el padrino de todos los pilotos. Es uno de los grandes desde el comienzo de este deporte y siempre será admirado”, reconoció Hamilton.

El británico se coronó en 2008 corriendo para McLaren, y 2014, 2015, 2017 y 2018 con su actual escudería. El argentino fue campeón en 1951 (Alfa Romeo), 1954 (Maserati y Mercedes), 1955 (Mercedes), 1956 (Ferrari) y 1957 (Maserati).

Hamilton ya está en el podio de los pilotos que más campeonatos ganaron en la historia de la Fórmula 1 y quedó a dos de igualar la marca de Schumacher. El alemán fue campeón en 1994 (Benetton), 1995 (Benetton), 2000, Ferrari), 2001 (Ferrari), 2002 (Ferrari), 2003 (Ferrari) y 2004 (Ferrari).

Su vida fuera de la pista

Creador de ropa para la marca Tommy Hilfiger, su nombre aparece en el último disco de la cantante Christina Aguilera y, desde ayer, también es quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1. Hamilton marca tendencia sobre el asfalto, pero también fuera de él por su eclecticismo.

La conquista de esta nueva corona, la cuarta con Mercedes desde 2014, ha estado marcada por sus incursiones en el universo de la música y la moda.

“Satisfacer mi creatividad me estimula. Es sano descubrir otras cosas para las que estás dotado. En mi tiempo libre, intento explorar, ya que al mismo tiempo que aprendes, estimulas tu espíritu”, reconoció Hamilton.

Tras apariciones en el videojuego “Call of Duty” y las superproducciones cinematográficas Cars 3 y Zoolander 2, Hamilton habría debutado en el mundo de la música este año con una colaboración con Aguilera en su canción “Pipe”, algo que aún no se ha confirmado. Pero su nombre aparece en los créditos del álbum.