“Hay que tener huevo para pedirla y jugar”

Un domingo largo y feliz vivió Racing tras la buena remontada sobre San Lorenzo. Aunque la pasó mal en un momento, lo que generó bronca en los hinchas y en el entrenador Eduardo Coudet. Por eso el DT valoró hoy la reacción de su equipo y pidió no confundir el mensaje para sus jugadores.

“Se nos habían ido cinco puntos, pero no hay que confundir el mensaje, el mensaje es claro: para jugar hay que tener huevos, no para tirarse a los pies y meter patadas, es huevo para pedirla, para asociarse y para jugar”, remarcó Chacho.

Verborrágico y frontal como siempre, Coudet no anduvo con vueltas al explicar el por qué de la reacción de su equipo, que jugó un pésimo primer tiempo pero dio vuelta la historia en el complemento.

“Se hablan tantas boludeces, las redes sociales han degenerado tantas cosas, por eso yo no tengo”, se quejó, a partir de las críticas que recibió la academia. En ese sentido, remarcó que Racing “está muy bien”, pese a la mini racha negativa que arrastraba antes de esta victoria, en la que tuvo “mala fortuna” en su opinión.

“Nosotros nos equivocamos, pero tuvimos mala fortuna los partidos pasados, nos patearon cuatro veces y fueron cuatro goles. Hoy, Racing el segundo tiempo jugó. Estamos muy bien, no equivoquemos el mensaje”, insistió.

Por su parte, Ricardo Centurión también se mostró contento por la victoria y por haber jugado nuevamente como titular. Ricky jugó 75 minutosy dio 21 pases bien. Hizo un buen partido. También regaló un lujo a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando le tiró un hermoso caño al pibe Gianluca Ferrari.

“Regalamos los 45 minutos del primer tiempo, pero qué lindo es el fútbol. La otra vez fue al revés y ahora fue a nuestro favor”, explicó Centurión, uno de los que se había mostrado autocrítico luego de la actuación de Racing en Tucumán. Luego, el delantero admitió que todavía le falta tomar más ritmo. “No estoy en mi nivel, pero me siento contento por el triunfo”, valoró. “También estoy feliz por Bou, jugó bien, se lo merece porque trabaja mucho. Esto es para todo el grupo que trabaja mucho”, agregó. Para el cierre, Centurión destacó que Racing debe “ganar, ganar y ganar para sacarle más ventaja a los que vienen abajo, estamos bien”.

La mala noticia de Racing fue la lesión de Augusto Solari, quien tuvo una molestia en el muslo derecho.