Gerardo Morales: "En el segundo trimestre vamos a retomar la senda del crecimiento"

GERARDO MORALES es uno de los gobernadores más cercanos al presidente MAURICIO MACRI, tanto es así que días atrás señaló que le tiene “aprecio personal y afecto”. Pese a eso, marcó sus diferencias en materia de tarifas y también de retenciones a las exportaciones. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el mandatario admitió ayer que “es una posibilidad” el adelantamiento de las elecciones en la provincia, pero que aún no está definido. Morales defendió el Presupuesto 2019 y descartó que vaya a haber una fórmula conjunta para la gobernación con su pareja Tulia Snopek. Consultado sobre si le parece bien la llegada de Uber a la provincia, respondió: “En la medida en que formen parte del sistema todos los remises y todo el sistema de taxis que está registrado, se puede utilizar la plataforma”.

¿Qué opinión tiene del Presupuesto 2019 que se aprobó en la Cámara de Diputados?

El país necesitaba un presupuesto equilibrado, así que se ha cumplido ese objetivo. Es un presupuesto que tiene un gasto social importante, más allá de que hay algunas cuestiones que tienen que ver con esfuerzos que vamos a tener que hacer juntos Nación y provincias. Se ha resuelto bien un tema complicado que era la cuestión del transporte, en cuanto a que va a ser menor el esfuerzo que tengan que hacer las provincias. También hay una sustitución para el capítulo de los fondos de la soja: en noviembre empezarán a llegar remesas para compensar los fondos que desde agosto no reciben los municipios, incluso va a haber un esquema en el que los municipios recibirán más recursos. Es un presupuesto bastante austero en distintos temas, ajustado, pero con un componente de gasto social importante.

¿Cuál será el impacto en Jujuy de este presupuesto “ajustado”? ¿Hay obras que se planeaban hacer y no se realizarán?

Nosotros vamos a mantener el ritmo de obras. Sigue vigente la ruta 34, sigue vigente el aeropuerto que ya se está construyendo. Va a haber algunos cambios con relación a hábitat, ya que hemos logrado incorporar algunos conceptos de hábitat y para el año que viene va a haber alguna cuestión de créditos subsidiarios que tomen las provincias. Para quienes alertan por la cuestión del endeudamiento de la provincia, hemos logrado ya compensar 3.300 millones de pesos y hemos logrado una reestructuración de la deuda, que era de 15 mil millones de pesos cuando nos hicimos cargo. Sí se han anotado endeudamientos para proyectos productivos, como por ejemplo para la planta de 200 megavatios, para una plante de 85 megavatios y hay otro proyecto también de alrededor de 200 millones de dólares que va a tener una capacidad de repago propia. Hemos podido incorporar estos ítems también en un proyecto que va a pagar Nación en un 100 por ciento para el ferrocarril, que ya estamos trabajando y que a fin de año llegaremos a once kilómetros. Un proyecto que logramos con un fondo fiduciario de infraestructura regional nos permitirá trabajar todo el año que viene para llegar hasta Humahuaca, y no hasta Tilcara que era el objetivo que teníamos. Yo diría que, en términos generales, a Jujuy no le ha ido mal con este presupuesto.

¿Por qué cree que se está demorando tanto tiempo la salida de la crisis?

Porque ha sido una crisis fuerte, porque se ha salido ya prácticamente de la crisis cambiaria pero queda ahora la crisis de los precios relativos, de la inflación y de los altos niveles de pobreza, que son los objetivos que hay que establecer prioritariamente como políticas del Gobierno. Todavía creo que vamos a tener dos o tres meses complicados donde va a haber que trabajar en todos los frentes para que no se caiga la obra pública. Para nosotros el plan de contingencia “Jujuy asiste y reactiva” es una herramienta importante en ese marco, porque se amplió a más de 100 escuelas llevando de 44 mil niños y jóvenes asistidos en comedores escolares a 92.800, más del doble de la asistencia. Me parece que esa es una herramienta para poder pasar estos meses en donde una crisis es como una inundación, después se corre el agua y te queda todo para reparar. Estamos en esa etapa: se corrió el agua. Estamos con todo destruido, con temas a reconstruir en la economía. Yo estimo que el primer trimestre del año que viene ya se va a empezar a visibilizar algún cambio y en el segundo trimestre -por lo que hemos hablado con economistas de distintas orientaciones- vamos a retomar la senda del crecimiento.

¿Piensa que la Unión Cívica Radical tiene el lugar que se merece dentro de Cambiemos?

Sí, obvio. Nosotros no nos quejamos de eso, hicimos algún planteo sobre algún mecanismo en la toma de decisiones. Nosotros somos una fuerza política que tiene responsabilidad de Gobierno, pero como radicalismo hemos planteado disensos en temas como el de las tarifas ya desde abril, donde hubo esquemas que no fueron atendidos en ese momento y hoy sí. Me ha tocado personalmente plantear disidencias sobre el tema del gas, que fueron tomadas en cuenta por planteos de distintos sectores de la sociedad.

¿Le parecería una buena opción que un radical compita en las primarias contra Mauricio Macri o cree que hay que votar directamente a Macri?

Me parece que hoy el candidato es Mauricio Macri. Más allá de una situación complicada en términos de imagen del Gobierno nacional, yo creo que el presidente Macri tiene muchas chances: él y CRISTINA KIRCHNER son los que más miden. El radicalismo tiene que formar parte de una estrategia de Cambiemos, en 2015 llevamos tres fórmulas y aún no discutimos si vamos a tener la misma estrategia de 2015 o si directamente va a haber una sola fórmula que encabece Macri.

¿Se van a adelantar las elecciones en Jujuy?

No lo tenemos definido todavía, es una posibilidad.

¿Se sabe para que mes podría ser?

No, porque como no hay definición y como todavía está como una posibilidad no podemos hablar de tiempos tampoco. Es un tema que además lo tenemos que hablar en el marco de la coalición Cambiemos a nivel nacional.

Los últimos días, algunos estuvieron hablando sobre una eventual fórmula para la gobernación integrada por Gerardo Morales y Tulia Snopek. ¿Lo ve posible?

(Risas) No, no. Eso está en los corrillos, pero no es así. Tulia es mi mujer, mi compañera, es la persona que amo y es con quien me voy a casar. A ella le gusta acompañarme en mi actividad política, pero nada más que eso.

Este año la inflación superará a todos los acuerdos paritarios, ¿cómo se recuperará el poder adquisitivo perdido?

Hemos hecho un esfuerzo y hemos establecido un esquema de incrementos en los sectores de menores ingresos del Estado, en los agentes públicos el aumento ronda el 16 por ciento al 12 por ciento, que se suma al 16 por ciento ya otorgado este año. Para los niveles de mayor salario obviamente el incremento es menor porque hemos otorgado una suma fija, pero hemos logrado un acuerdo con los gremios.

¿En qué estado está el cobro de la salud pública para los extranjeros no residentes en Jujuy?

Está ya aprobado y lo estamos reglamentado. Ya estamos trabajando la reglamentación de la implementación. Yo he pedido también a Vialidad Nacional el cobro de peaje en la ruta del Paso de Jama con un tratamiento diferencial para las comunidades, pero hay muchos camiones extranjeros -particularmente paraguayos- y nosotros tenemos que garantizar el funcionamiento del corredor. Estamos viendo que Vialidad Nacional necesita recursos y eso que creo que va a ser bien visto por Paraguay, por Brasil, por Bolivia y por Chile.

¿Está de acuerdo con el ingreso de Uber a la provincia?

Me parece que en la medida en que formen parte del sistema todos los remises y todo el sistema de taxis que está registrado, se puede utilizar la plataforma, pero sólo hasta ese punto: en la medida en que formen parte de esa plataforma todos los que ya están registrados y regularizados en el sistema de transporte alternativo.

