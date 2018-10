Carla Morales Ríos denunciará penalmente al excura Lamas

Carla Morales Ríos decidió que su denuncia deje de ser solo pública y la llevará a la Justicia. Hoy, junto con su abogado, Luis Segovia, acusará al exsacerdote Emilio Lamas de abuso sexual con acceso carnal. Su denuncia se suma a la del exmonaguillo Juan Carlos García, por la cual detuvieron al religioso. Ambos organizan una marcha pidiendo que se difunda la información sobre los juicios eclesiásticos por abusos.

Carla fue catequista cuando era una adolescente en Rosario de Lerma y no había aún realizado su cambio de identidad de género. El abuso que denuncia habría sucedido a los 13 años, en la época en que "militaba" en la Iglesia. Ahora, esa militancia se traspoló a la lucha por los derechos humanos, pero, por sobre todo, de la comunidad trans a la que pertenece. En el epicentro del país -Carla vive en Capital Federal- y en plena ebullición del volcán de las demandas sociales, en 2006 comenzó a mirar con otros ojos aquellos episodios de su adolescencia en Rosario de Lerma, que había "guardado en una cajita".

Cuando se le consulta cómo se decidió a denunciar pública y penalmente a Lamas, responde: "Yo conocí la justicia social peleando por los derechos de la comunidad travesti. Hace 6 años que le hago pito catalán a la muerte, nuestro promedio de vida es de 32 años", afirma. Para Carla es imposible separar una lucha de la otra porque, cuenta, desde chica tuvo que alzarse contra dos frentes: asumir su sexualidad y su abuso.

Camina la militancia en búsqueda de justicia social y se empapa de arte "para sanar", transformando todo en formas y colores. Lo mismo hizo con esos relatos que había guardado por años. Ya sin la Biblia en la mano, con sus uñas coloridas, abrió esa "cajita" y los dejó ver la luz. Primero, le contó a su familia, aunque los relatos seguían entrampados en el círculo íntimo.

El primer paso hacia la denuncia pública fue a través de García. "Vi que mi hermano puso en Facebook: te quise ir a buscar en Bolivia para molerte a trompadas pero el tiempo hizo lo suyo. Supe que era algo de Lamas. Leí la noticia, y escuché los audios, pero no los de Juan Carlos, no pude escuchar su relato. Pero no pensé en denunciar porque mi vieja todavía no podía", contó.

En ese camino de deconstrucción que emprendió, se despojó de sus demandas y esperó a que su madre madurara la realidad. "Le di tiempo a mi vieja, como cuando tuvo que entender que tenía una hija trans, una más. Como yo tuve mi propio proceso, le di tiempo", relató.

Finalmente, la determinación de denunciar vino cuando su madre se sumó a la fila de demandantes junto a Juan Carlos García. "Me sorprendió cuando la vi a mi mamá peleando y pidiendo justicia", aseguró.

La segunda sorpresa fue cuando vio que otras personas se habían apropiado de su reclamo. "Fue esperanzador cuando vi que se hacía una marcha, y además pidiendo justicia por mí, que nadie me conocía", manifestó.

El tiempo que se "tardan en denunciar las víctimas", es algo normal en casos de abuso según los especialistas. Sin embargo, muchas veces es cuestionado, como lo hizo hace algunos días el abogado de Lamas, quien actualmente está detenido.

"No entendés nada, no entendés lo que es ser violada. Ahora sí tengo las herramientas para saber qué pasó. Me di cuenta de que él tenía poder y eso me sirvió para liberarme de la culpa. La Iglesia te mete culpas. Desde que te dicen que la homosexualidad es un pecado y tenés 9 años, sentís culpa, odiás tu cuerpo y no querés ser lo que sos. Hasta pensás en suicidarte", advirtió.

Decidida a denunciar, al volver el tiempo atrás, los reclamos no serían solo para Lamas. "Recordando, voy a tener que hablar con varias personas y decirles: vos hiciste esto", aseguró. Aunque siempre contestataria, Carla incluso cuestionó su dolor y asegura que no intenta calmarlo con "venganza". Ver detenido a quien sería su abusador no la hizo feliz. "Como cuando matan a la hija de alguien y sostienen que harán justicia matando. No quiero ser punitivista. Hay otros lugares desde dónde construir", aseguró.

Carla, que en un principio dudaba por la prescripción del delito y por no tener dinero para solventar la demanda penal, ahora busca formas. "Tal vez haga una rifa", adelantó.