Víctor Riggio: “El equipo tiene la moral tocada y hay que levantarla”

El DT de Gimnasia y Tiro sacó toda su bronca afuera tras el empate con sabor a derrota del albo como local ante Crucero del Norte. Se mostró preocupado por el presente, por la falta de efectividad, pero hizo recurrentemente hincapié al dominio de su equipo sobre los misioneros.

“No es excusa, pero ellos llegaron una sola vez. Me duele no ganar, sobre todo por el jugador y el hincha que sufre. Estuvimos seis veces mano a mano con el arquero. No entró y no quiere entrar”, se lamentó el Tano, para luego referirse a su “final” del viernes en Tucumán: “La clasificación está lejos. Hay que pensar en ganarle a San Jorge si queremos intentar salir de esta situación. Tuvimos un muy buen primer tiempo, el rival no tuvo nada, no nos llegó. Si vos generás seis situaciones ante el segundo y no entra, hay un poquito de no ligar”.

Riggio se consideró “con fuerzas” para seguir y opinó que el resultado “es malo por donde se lo mire, aunque hoy el equipo mereció ganar. Hay que levantarle la moral al equipo, hoy tiene la moral tocada, hay que levantarla y decirles a los jugadores que hay que seguir insistiendo, no se puede decir otra cosa. Hoy enfrentamos a jugadores de jerarquía como Bruno, Marinucci y Miranda y defendimos bien. Me da mucha bronca”.

Por último, el DT adelantó que no hará muchos cambios “porque no me disgustó el rendimiento. En la tabla estamos muy mal, pero en el rendimiento no. Si traemos los tres puntos podrá ayudarnos a salir de esta situación. Estamos lejos, hoy no jugó Sarmiento y seguimos estando muy lejos”, volvió a lamentarse.