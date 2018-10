“La búsqueda por conocer más cosas, te hace despegar la imagen”

“Todavía” de Tomás Sánchez desembarca este jueves en todo el país. La cinta, basada en hechos reales, lleva a la reflexión sobre la importancia de los trasplantes y la unidad familiar. En tono de comedia, con la música como excusa y con paisajes jujeños como marco, la película tuvo su preestreno en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, en la provincia vecina. Ahora, desde Buenos Aires, Romina Gaetani habló en exclusiva sobre este proyecto, donde comparte cartel con Betiana Blum, Hugo Arana y Pablo Rago, entre otros

En “Todavía” tu personaje es complejo y tiene una relación complicada con su madre ¿cómo trabajaste para elaborarlo, tomaste elementos de tu experiencia como hija?



En lo personal, con respecto al vínculo madre e hija, no tomé nada. Lo que me sirvió muchísimo fue haber trabajado con Betiana en proyectos anteriores. Tanto ella como yo teníamos la energía bastante trabajada. Después no hubo un trabajo previo de ver qué hacíamos, lo fuimos haciendo en el minuto a minuto, con algunas improvisaciones y cosas que surgían en el momento. Esas situaciones a mí me relajan, y me dejo llevar por lo nuevo que había por hacer. Tomaba la energía del momento y la ponía al servicio de lo que necesitaba la escena.

¿Por qué le dijiste que sí a esta película?

Cuando leí el guión, me gustó mucho porque hablaba de oportunidades. Justo yo estaba pasando por un momento en lo personal en el que había muchas oportunidades a mí alrededor y además personas que también estaban transitando lo mismo. A parte, lo elegí porque tenía que ver con la familia y con la idea de amigarse con lo femenino. Como la frase que dice “animarse a lo femenino, y amigarse con lo femenino”. En lo personal, con el personaje y su vínculo con su madre y sus hermanos, me interesó. Me gustó el proyecto: llegó en el momento justo, y a los veinte días me estaba subiendo al avión, yendo a Jujuy.

Hablás de “Amigarse con lo femenino”, en este momento en el que se redefine del rol de la mujer ¿Crees que hay entre los personajes, esa madre y esa hija, un poco de sororidad?

Por suerte el feminismo está en las calles. Es palpable y es algo de lo que se habla hoy entre todas las mujeres, en las familias y en la mesa. Si partimos de la base del movimiento que agarramos las mujeres, con respecto a que salga la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que si a partir de eso empezamos a entender de qué se trata el feminismo y la sororidad, bienvenido sea. Me parece que lo que sucede, más allá de la sororidad que puede estar entre estas dos mujeres, es que creen que tienen poco en común. Uno a veces se pelea mucho con lo que refleja el otro, que es en realidad lo que uno tiene. Tanto la madre como la hija peleaban como dos niñas heridas pidiendo por amor. Cada una reclamando lo que creían que no habían recibido a su tiempo. Me parece que eso, frente al fallecimiento de un marido y un padre, hace que el reencuentro, con la columna vertebral de la música, sea un vehículo sanador.

¿El arte es un vehículo sanador?

El amor por sobre todas las cosas, de una familia con sus diferencias. Y acá además todo va enmarcado con la música, que acompaña en toda la película.

Además de la actuación, te dedicas a cantar ¿cómo elegís tu repertorio?

Tengo una banda que se llama La rayada. Y elijo el repertorio por un conjunto de factores que hace que algo conmueva. Más allá de todo, cuando algo te conmueve, te conmueve, sea en el arte, la vida o en general.



Si bien no es el eje central de la película, la familia se junta a partir de un corazón que llega para darle vida a un familiar ¿Considerás que puede generar algún tipo de consciencia en ese sentido?

Yo soy partidaria de que cuando uno va a ver un show, una obra de teatro o una película, aquello que se genere en el espectador tiene con el mundo de quien lo mira. Una vez un compañero actor y director, mientras ensayaba una obra de teatro me dijo algo que me pareció muy interesante. Me decía “Romina, no durante toda la hora y media de obra la gente va a escuchar lo que vos estas diciendo”, porque quizás vos decís algo que a la gente que está en la butaca le generó un disparador ,y de repente se fue a algún lugar y para cuando volvió ya pasaron diez minutos de la obra. Cada uno tiene su viaje frente a una película, un cuadro o un libro. Lo importante es que te lleve de viaje. Después si genera consciencia en mayor o menor medida, eso tiene que ver con qué primer lectura se hace. Hay obras que se tienen que ver y leer muchas veces. A veces uno tiene un disco y muchos años después te pusiste a escuchar el bajo. Creo que con esto sucede lo mismo; son muchas cosas que plantea el guion y que son como eslabones que puede generar consciencia en lo que significa un trasplante. Como cuando te volves a enamorar después de pensar que todo está perdido.

Hablabas de “Reconciliarse con lo femenino ¿Cómo te llevaste con la imagen al empezar tu carrera y como te llevas ahora? ¿Pensás en lo que generás o lo que vos ves cuando te miras al espejo?

Sobre lo que genero, no lo sé. Es algo que suelto porque no puedo estar en la cabeza de todos. Cuando uno se propone un camino de experimentar y conocerse, de bucear sobre lo nuevo y desconocido, y te replanteas estar en cambio constantemente, una pasa por muchos estados distintos. Me pasa de ver algún trabajo mío hoy y no reconocerme. Pero gracias a esa hoy soy la que soy. Y en esa búsqueda de querer conocer más cosas, te vas despegando de lo que es la imagen. Es cierto que hay un común denominador que es como un estándar de belleza. Pero si solo tenemos la mirada en ese estándar y no vemos a grandes mujeres que estuvieron alrededor, más allá de lo que median o pesaban, ahí es cuando tenemos que abrir mucho más la consciencia. Si una deja abrir la imaginación y deja salir a la mujer que una es, más allá de lo que te quiere imponer el capitalismo, encontrás a grandes mujeres y te encontrás a vos misma como una gran mujer.

¿Qué podes contar sobre tus proyectos futuros ahora que terminaste Simona?

Como la tira terminó, ahora me esto dedicando a disfrutar del estreno de la película. Ya que con el cine es mi tercer filme. Al mismo tiempo, estoy produciendo los próximos tres videoclips La Rayada, que estamos filmando ahora, se llaman Prólogo, Mala y De una pasión, que son canciones del primer disco, y están dirigidos por Sebastián Sorín. La idea es sacar el segundo disco el año próximo. Siempre estoy abocada a eso. Entiendo que la gente no sepa que soy música y tengo una banda, pero no puedo manejar eso.



¿Tocarías en Salta con tu banda?

Sí, claro. Me encantaría ir con mi banda a un lugar que tiene una tradición musical tan grande. Fui a Salta cuando tenía 21 años. Me fuí sola por Córdoba, La Rioja, Salta y Jujuy. Fue cuando había terminado de hacer Chiquititas en Telefé, y fue maravilloso.