El DT de Boca borró a Cardona, quien se iría en diciembre

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, marginó este lunes al mediocampista colombiano Edwin Cardona de la lista de concentrados para la segunda semifinal de Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil, lo que supone un indicio sobre su salida del club a fin de año.

Esta determinación del Mellizo profundiza las diferencias surgidas en los últimos días, que tuvieron su primera manifestación el miércoles de la semana pasada cuando Cardona no firmó planilla para jugar la primera semifinal en La Bombonera.

El colombiano, a préstamo en Boca hasta fin de año y con una opción de compra de 7.000.000 de dólares al Monterrey de México, quedó fuera del banco de suplentes junto al juvenil Agustín Almendra y tres días después formó parte del equipo alternativo que perdió con Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Superliga.

A Cardona se lo notó contrariado durante el juego y después del mismo declaró públicamente que lo había extrañado la decisión de Barros Schelotto de no utilizarlo en la semifinal con los brasileños.

Guillermo, por su lado, justificó su decisión en la necesidad de hacer “lo mejor para el equipo” y hoy directamente decidió bajarlo del avión.

En cuanto al equipo, el entrenador aún no definió la formación para visitar a Palmeiras el miércoles a las 21.45 en la revancha, pero resolvió que jugará con el esquema 4-1-4-1, que le dio buenos resultados ante Cruzeiro en cuartos de final.

En ese contexto, Ramón Abila parece sacarle una ventaja mínima a Darío Benedetto, el héroe en el partido de ida que convirtió los dos goles en los últimos minutos para que el xeneize viaje a Brasil con una ventaja de 2 a 0.

El equipo de Boca formaría así con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Wilmar Barrios; Sebastián Villa, Nahitan Nández, Pablo Pérez; Cristian Pavón; y Abila o Benedetto.