Real Madrid, cerca de llevarse a Exequiel Palacios

El juvenil mediocampista Exequiel Palacios tiene avanzada su venta al Real Madrid, club que está dispuesto a abonar más de 20 millones de euros libres de impuestos por su pase y dejarlo en River hasta junio del 2019.

Ya hubo varias reuniones entre los directivos del club español y el representante del juvenil de 20 años, que ya acordó un contrato por cinco años.

Si bien la intención del Real Madrid era adquirirlo y que se marche en enero para que empiece a tener rodaje en la misma institución o en otra europea, terminó aceptando la intención del propio Palacios de quedarse hasta junio en el millonario.

En la actualidad, Palacios tiene una cláusula de salida de 15 millones de euros libres de impuestos y, si bien la intención de River es subirla al doble, no se logró poner de acuerdo con Renato Corsi, agente del jugador, en la primera reunión que hubo.

Como suele ocurrir en estos casos, el empresario negó cualquier tipo de contacto: “Me llamó (Enzo, mánager del club) Francescoli y me preguntó si yo tiré al aire y no es así, no dije nada. No hablé con el Real Madrid y no hay una oferta concreta”.

El millonario tiene el 75% del pase del volante tucumano, mientras que el 25% restante se lo reparten el propio futbolista y los representantes Corsi y Carracedo.

Una venta de 20 millones de euros netos dejaría 15 en las arcas de Núñez.

La buena actualidad del tucumano, que es parte de la renovación de la Selección argentina que conduce Lionel Scaloni, despertó múltiples sondeos de grandes clubes de Europa como el Barcelona, Manchester United e Inter, pero el que aceleró a fondo fue el Real Madrid.

Con esta propuesta del merengue, que todavía no llegó de manera formal a Núñez, parece muy difícil que Palacios renueve su contrato que vence en junio de 2021 ya que duplicar el valor de la cláusula generaría una mayor erogación para los españoles.

Por tal motivo, los 20 millones de euros del Real Madrid parecen una buena solución ya que se abona más dinero que la actual rescisión, aunque no llega a la que River quiere colocar.

Palacios, quien debutó en la primera división ante Newell‘s con sólo 16 años, jugó con la Selección argentina los mundiales Sub-17 y Sub-20 y con la mayor estuvo presente en la gira por Estados Unidos, donde dejó una buena impresión en los amistosos ante Guatemala y Colombia.

Además, había sido citado para los encuentros ante Irak y Brasil en Arabia Saudita, pero una lesión muscular lo privó de viajar.