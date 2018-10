De sus primeros giros a ser campeón en tres años

A fines del 2016 Juan Zárate (26) se subió a una moto de la categoría FZ 16 del NOA sin tener noción de los éxitos que alcanzaría. Como muchos de los salteños que aman la velocidad y las motos, comenzó a competir para dar rienda suelta a esa pasión, la categoría regional le sirvió de escuela y trampolín para llegar al punto más emocionante de su corta carrera: llegar a ser campeón argentino.

Juan obtuvo el domingo pasado en el circuito de Toay, La Pampa, los puntos que necesitaba para ser el campeón de la categoría stock bike 1000, convirtiéndose en el primer salteño en tener ese lauro. Así cerró su mejor temporada en el motociclismo deportivo, todavía con una fecha por cumplir que será a fines de noviembre en La Rioja.

Zárate comenzó a disputar su primera carrera en terreno nacional el año pasado con el soporte del MA Racing; en forma paralela atendía el certamen regional del FZ 16, en Campo Santo, cerrando el año con el subcampeonato.

“En principio no iba a correr esta temporada por el tema económico. En enero no tenía moto ni equipo, así que empecé a preguntar en el ambiente del motociclismo si había alguna moto disponible”, contó Zárate a El Tribuno desde La Pampa. Los pedidos se repitieron hasta que llegaron al máximo exponente que tiene el motociclismo deportivo argentino, el rafaelino Sebastián Porto.

El santafesino fue subcampeón mundial de la categoría 250cc del Mundial en 2004; ganó cinco grandes premios pero en 2006 sorprendió a todos anunciando su retiro. Tiempo después se dedicó al automovilismo y actualmente está al frente, junto a Pablo Zipilvan, del ZP Racing.

Porto convocó a Zárate para ser parte del equipo oficial con el que cumplió el objetivo de seguir corriendo a nivel nacional, apoyado en una fuerte estructura. Juan es hoy piloto oficial de Kawasaki Argentina y ya tiene un campeonato para celebrar.

El salteño terminó décimo en la primera fecha disputada en Buenos Aires; fue la única que cerró fuera del podio puesto que después ganó las competencias realizadas en Termas de Río Hondo (2), Trelew, Olavarría y Posadas. Terminó segundo en Córdoba y el domingo sumó un tercer puesto en La Pampa.

“Las sensaciones que tengo en este momento son hermosas, todavía no puedo creer ser el primer salteño en ser campeón argentino de la stock 1000. Todavía no caigo, pero con el correr de los día me voy a ir dando cuenta de lo que logré. Estoy muy contento por lo que hice y creo que el año que viene podemos dar pelea en las categorías que siguen”, agregó Juan.

El flamante campeón nacional arribará hoy a nuestra ciudad y tendrá un recibimiento acorde a su gran logro.

De sus primeros giros en la FZ 16 a ganar el título han pasado apenas tres años; ya en el mayor circuito argentino dio pruebas de lo que puede hacer. En La Rioja cerrará un año inolvidable, pero pensando desde ya en los desafíos que tendrá a partir de 2019.

Rumbo a una categoría superior

El ser campeón de la stock bike 1000 le permitió a Juan Zárate asegurarse un lugar en la súper bike B de la temporada que viene. El salteño se instalará en una divisional más exigente y solo estará a un paso de llegar a la super bike 600.

La diferencia entre las categorías radica en la preparación. Quienes compiten en stock bike (600 cc y 1000 cc) lo hacen sobre motos sin preparación, solo se trabajan en algunos aspectos de seguridad. Las motos de la super bike (600 cc y 1000cc) tiene mayor preparación con elementos electrónicos, suspensiones y el presupuesto que se maneja para competir ronda los $150.000.

“Con el campeonato, paso a correr en la super bike 600 donde están pilotos de una trayectoria inmensa, con experiencia en el extranjero o que fueron campeones en otras categorías”, dijo Zárate sobre su futuro.

El piloto se convirtió en un estandarte de la FZ 16 del NOA; la categoría escuela que corre habitualmente en Campo Santo ha dado sus frutos no solo con el éxito del flamante campeón, sino también con la experiencia de Estefanía Cainzo en el Mundial femenino de motociclismo.