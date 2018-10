La emoción de Michael Bublé al hablar del cáncer de su hijo Noah: "Mi vida se terminó"

En el último episodio de "Carpool Karaoke", la conversación entre Michael Bublé y James Corden tuvo un giro drástico cuando el presentador le preguntó sobre uno de los momentos más tristes de su vida y que -según el propio cantante- cambió todo.

"Cuando nos dijeron qué era lo que tenía, ahí se terminó todo. Mi vida se terminó", dijo emocionado Bublé cuando Corden le consultó sobre el terrible momento que vivió tres años atrás cuando su hijo Noah, ahora de 5, fue diagnosticado de un cáncer de hígado.

"Los médicos nos dijeron que no era nada bueno y fuimos tomándolo día a día. Por suerte teníamos los mejores médicos", comentó el canadiense conteniendo las lágrimas.

El intérprete habló además del gran apoyo que fue su compañera, la actriz argentina Luisana Lopilato, y de cómo llevaron adelante la situación juntos. Ambos suspendieron sus respectivas carreras para estar junto a Noah mientras batallaba contra el cáncer.

"No estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo había logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora", confesó el músico sobre el rol de su mujer, con quien tiene dos hijos más: Elías y Vida.

El nuevo capítulo de "Carpool Karoke" ya supera los dos millones de visitas en YouTube.

"Tiene cinco años y yo le digo, 'Spider-Man y Superman son increíbles, pero son falsos, no son reales. Vos sos mi héroe, vos sos mi súperhéroe'", expresó Bublé, para luego pedirle a los espectadores que colaboren con la organización Stand Up to Cancer.

Hay que recordar que el cantante fue noticia días atrás luego de unas supuestas declaraciones suyas al tabloide Daily Mail en las que indicaba que se retiraba de los escenarios. La noticia generó gran repercusión tanto en los medios como en sus fanáticos.

Horas más tarde, fue el propio artista quien lo desmintió. "No me voy a ninguna parte", afirmó en una entrevista radial a la emisora estadounidense SiriusXM. "Sencillamente miren quién lo ha escrito. No tengo más que añadir", dijo en relación al diario inglés.