Maravilla Rodríguez, un DT ganador en el Valle

Dio la vuelta olímpica en varios clubes del Valle de Lerma. También dirigiendo a Central Norte. Miguel “Maravilla” Rodríguez contabiliza 14 títulos en su carrera en los torneos locales de liga.

El entrenador llevó a Olimpia Oriental a coronarse campeón del torneo Anual de la Liga de Fútbol del Valle de Lerma y ganó la plaza para disputar el Torneo Federal Amateur del Consejo Federal.

Para adjudicarse tamaño logro, el equipo de Rosario de Lerma, el domingo pasado, venció en la final a Deportivo La Merced por 5 a 4. En los dos partidos finales que disputaron ambos rivales, para definir un ganador, salieron empatados, el primero en Rosario de Lerma 2 a 2, y la revancha en la Merced 1 a 1.

“Me hablaron para ir a dirigir a otros clubes fuera de Salta, como en Tucumán y el mismo Zapla, pero no me convencieron. A lo mejor podría haber estado en San Antonio también, pero decidí quedarme en el Valle; acá no tenés que andar por atrás de los dirigentes para cobrar. Por suerte ya hace unos 25 años que estoy dirigiendo por esta zona”, explicó Maravilla.

Y sobre este nuevo logro que consiguió con Olimpia, Rodríguez comentó: “La verdad que uno tiene más ganas y es lo que justamente impulsan para seguir adelante en esta profesión. Si con 62 años, a uno le siguen llamando, digo que bueno todo esto, lo lindo es que a uno donde va, lo vuelven a llamar y que seas bienvenido otra vez, debe ser por algo”. Y contó lo bravo que fue agarrar a Olimpia, en un primer momento. “Hemos tenido algunos problemas, con suspensiones por ejemplo del arquero el Gaucho Iparraguirre, por ahí medio injusta porque le dieron une pena de un año sin jugar. Y no teníamos arquero. Llegó uno que nunca había jugado en equipo de liga, sino que era de jugar los campeonatos rurales y jugó. Después llegó el chico Hernán Díaz de Central Norte, quien el año pasado ya estuvo en Olimpia y ahora terminó siendo una de las figuras. Y después tuvimos otra sanción porque decían que presentamos tarde la lista de buena fe. Así nos propusimos con los jugadores clasificar entre los cuatro primeros y listo”, declaró.

En cuanto a su continuidad al frente del equipo Olimpia, Maravilla Rodríguez, adelanto: “Me dijeron que nos vamos a reunir. Tenemos que traer algunos refuerzos. Hay un plantel interesante. Vamos a tratar de armar un buen equipo”, se ilusionó otra vez.



La campaña y las claves del campeón vallisto

Olimpia Oriental se consagró campeón luego de seis meses de competencia, con una campaña muy buena que lo depositó en el play-off luego de que le descontaran 6 puntos. Aunque Atlético Cerrillos aparecía como primer rival en el fixture, Olimpia debutó contra Huaytiquina con victoria por 3 a 2.

El conjunto rosarino finalizó en la tercera posición de la zona B y pasó a disputar los cuartos de final contra Atlético Chicoana, en semi dejó en el camino a San Agustín y en la final, a Deportivo La Mercer.

La columna vertebral del equipo estuvo formada por el arquero Hernán Díaz, los defensores Rodrigo Zárate (capitán), Franco Jaime, los volantes, Jonatan Cahez, Facundo Cejas y Facundo Ríos, y el centrodelantero José Gomila. De todos ellos, Cejas ya había salido campeón con Huaytiquina en el 2015. Y sueña, como sus compañeros, con poder jugar algún día en los clubes grandes de Salta.