Matías Assennato: “Entre todos tenemos que salvar a Juventud”

El clima político y el cambio dirigencial empezó a tomar cuerpo en el Centro Juventud Antoniana. Sin fecha aún para la próxima asamblea que debe fijar la actual directiva, Matías Assennato anticipó una posible candidatura a presidente. “En realidad lo que hay no es un hecho concreto de una formalización de ninguna candidatura, lo que hay es muchas ganas y la idea de poder trabajar en este tiempo conversando con diferentes dirigentes, de diferentes sectores, opositores, oficialistas para poder superar esa grieta que divide tanto al club y que tanto molesta porque en definitiva sufren los hinchas”, adelantó Assennato.

Fijó como punta de partida una nueva etapa que debe fundar en el club santo. “Creo que es el momento oportuno también por eso las ganas de asumir una responsabilidad mucho mayor. Si bien estoy colaborando en el club desde hace mucho tiempo sin hacerlo público, creo que este es el momento de dar un paso más, de colaborar más activamente. Y de lograr de esa manera lo que haga falta en el club”, manifestó Assennato.

También habló sobre la actualidad del equipo en el Federal A. “Hay que reconocer hoy que Juventud tiene que salvarse del descenso como primer objetivo y después, sí, trabajar seriamente en base desde ese proyecto de inferiores y poder hacerlo ascender”, señaló.

Assennato se declaró hincha de Juventud. “Claro, claro, claro”, reconoció, y agregó que la identificación abre muchas posibilidades para salir adelante: “He tratado de no meterme mucho por la presencia de mi hermano, por cuidarlo a él y porque no me parecía oportuno eso. Hoy, la situación ha cambiado, Juventud está tocando fondo y es necesario que todos los antonianos puedan sumarse y colaborar. Esa es mi idea de hablar con todos, de conversar con los históricos dirigentes, con personas que saben mucho lo que le pasa a Juventud, que seguramente tienen ideas muy buenas de como llevar otra vez de que sea nuevamente un club grande”.

Ante la consulta de por qué se llegó a este extremo, respondió: “Son muchos factores, ni la suerte acompañó, esa es la realidad. Hubo buenas campañas. Campañas regulares. Hubo cosas buenas, hubo cosas desprolijas, hubo enfrentamientos innecesarios, que quizás eran necesarios en su momento y eso ya pasó. Todos contribuimos a que Juventud este como este, algunos con un poco más responsabilidad que otros pero fuimos todos. Ahora entre todos tenemos que salvarlo. Es el paso que queda”.