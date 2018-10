Gallardo fue multado y no estará en el banco ante Gremio

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, fue sancionado por la Conmebol y no podrá estar presente en el partido de este martes ante Gremio de Porto Alegre, por la semifinal de la Copa Libertadores.

Según lo dispuesto por el Tribunal de Disciplina de la Conmebol, Gallardo no podrá estar en el partido porque River salió tarde para el segundo tiempo del partido disputado en el estadio Monumental.

Como River, con Gallardo en el banco, también había salido tarde al segundo tiempo en el partido ante Racing, se consideró que el club y el entrenador fueron reincidentes.

La resolución de Conmebol señaló que el elenco de Núñez fue sancionado por “disciplina deportiva”, y el club deberá pagar 21.500 dólares, además de no contar con el entrenador en el banquillo.

Matías Biscay, ayudante de campo del Muñeco, dirigirá al equipo desde el banco, como sucedió en la final del mismo torneo en el 2015, ante Tigres de México, cuando el millonario se consagró en el estadio Monumental.

Gallardo -quien deberá pagar 1.500 dólares de multa- no podrá tomar contacto con sus ayudantes y solo estará con el plantel hasta que el mismo llegue al estadio.

En la resolución, la Conmebol indicó que “el director deportivo/entrenador, cualquier miembro del cuerpo técnico o restantes oficiales, sancionados con la suspensión de sus funciones, podrán presenciar los partidos en los cuales esté vigente su suspensión únicamente desde las gradas. No podrá acceder al vestuario, túnel, banca o área técnica antes ni durante el partido, ni podrá por ningún medio comunicarse con su equipo”.