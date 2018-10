El Torneo Anual, en la recta final

Con dos encuentros se cerró ayer la fase ordenamiento que ya tiene a los cuatro clasificados para los cuartos de final y los cruces de octavos de final.

En la última fecha que se disputó ayer, Sanidad derrotó 2 a 1 Juventud Antoniana con goles de Gabriel Ramos y Lucas Corimayo, mientras que el descuento antoniano fue de Jorge Díaz, de penal.

Por su parte, Villa Primavera y Gimnasia y Tiro igualaron 1 a 1. José López puso en ventaja al gallo y Sebastián Escobares empató para el albo.

Los cruces de octavos quedaron de la siguiente manera: Juventud Antoniana vs. Central Norte, San Antonio vs. Gimnasia y Tiro, Deportivo Atlas vs. Atlético Mitre y Villa Primavera vs. Camioneros Argentinos.

Los que esperarán en cuartos de final son Peñarol, Cachorros, San Martín y Sanidad.