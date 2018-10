El Mercosur no será una prioridad, advirtió el futuro ministro de Economía

En un giro que puede tener efectos dramáticos para la relación de Brasil con la Argentina, el indicado por el presidente electo Jair Bolsonaro como su futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, criticó anoche que al Mercosur y dijo que el bloque regional no será una prioridad para el próximo gobierno brasileño.

"El Mercosur es demasiado restricto para lo que estamos pensando. Cuando fue creado, fue hecho totalmente ideológico. Brasil quedó prisionero de alianzas ideológicas, y eso es malo para la economía", dijo en una conferencia de prensa en el hotel Windsor de Barra de Tijuca, muy cerca de la residencia de Bolsonaro.

Cuestionado por el diario Clarín si Brasil pensaba dejar el bloque integrado también por Paraguay y Uruguay, Guedes respondió: "No vamos a romper ninguna relación. ¿Si voy a comerciar sólo con la Argentina? No. ¿Voy a comerciar sólo con Venezuela, Bolivia y la Argentina? No; vamos a negociar con el mundo. Serán más países. No seremos prisioneros de relaciones ideológicas. Haremos comercio".

Y se mostró irritado por la insistencia de las preguntas del diario argentino. "El Mercosur es una alianza de algunos países de aquí. Y si queremos negociar con otros países del mundo, podemos", resaltó.

"El foco del programa (económico) es el control de gastos. Y usted me pregunta por el Mercosur.No es prioridad. La prioridad no es el Mercosur; el Mercosur no es prioridad. No, no. ¿Eso es lo que quería oír? Es un estilo que combina con el del presidente; hablamos la verdad. No estamos preocupados en agradarle", agregó exasperado.

En una conferencia de prensa dos semanas atrás, el propio Bolsonaro había indicado a LA NACION que no tenía intención de sacar a Brasil del Mercosur, aunque apuntó también que buscaría ampliar las relaciones comerciales del país con otras naciones.