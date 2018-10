Plantean que Educación se pronuncie ante los eslóganes en contra

El principal planteo a la ministra de Educación, Analía Berruezo, ayer por la mañana en Diputados fue la falta de un pronunciamiento oficial y de campañas publicitarias que aclaren la confusión frente a los eslóganes que difunden sectores conservadores en contra de la educación sexual integral (ESI).

A través de mensajes que circulan por medio de las redes sociales, se difunde que las modificaciones en la ley promueven la masturbación, la pornografía, el cambio de género de los niños a partir de los 5 años y la exclusión de los padres de la educación de sus hijos.

"El Ministerio de Educación no está aclarando las confusiones de la campaña en contra. ¿Cómo abordará Salta este tema y qué aportes tienen previsto realizar?", le preguntó el diputado Claudio del Plá casi al comienzo de la exposición. Berruezo dijo: "Hay expresiones tan irreales que me parece que salir a aclarar es como burdo". Enseguida otro legislador expresó: "Pero ministra, es importante aclarar porque estas cosas se están diciendo". La funcionaria entonces empezó a detallar una serie de acciones que realiza su cartera en torno a la ESI (mesas, foros intersectoriales) pero que lejos están de aclarar los conceptos erróneos que circulan.

Con la ausencia notoria del diputado Andrés Suriani en gran parte de la reunión (llegó a las 11.15), cosa que fue mencionada directa o indirectamente por algunos legisladores, se insistió con "aclarar".

El diputado Lucas Godoy planteó: "Creo que debe haber una manifestación del Ministerio de Educación y también de este cuerpo legislativo porque siempre hay distraídos que pueden creer lo que dicen estos sectores. Tiene que haber una campaña que eche por tierra estas mentiras que terminan siendo peligrosas". Godoy además lanzó: "Esto no es una cosa sin intención, acá hay voluntarismo".

Por su parte, la diputada Bettina Romero le reclamó a la ministra mayor acción para informar correctamente sobre los contenidos que aborda la educación sexual integral. "Se tiene que hablar. Hay que poner blanco sobre negro, esperamos algo más concreto, verla a usted en los medios explicando el tema. Me molesta la confusión que se genera en los padres, no sé si es algo obvio como lo plantea, está claro que no", dijo.

“Es una perversión terrible”

Mientras se realizaba la reunión entre la ministra de Educación y los diputados para hablar de educación sexual, frente a la Legislatura un grupo de padres insistió en que “la ideología de género es una perversión lisa y llanamente”.

En vivo por el Facebook Live de El Tribuno, Javier Rodríguez expresó que no quiere que se modifique la ley (ESI, 26.150) y que el problema es “lo que le quieren incorporar”.

“Es una perversión terrible. Cada cual puede hacer de su vida privada lo que quiera, pero no por eso se puede enseñar esto a los niños. Ya se les está enseñando a los niños de las salitas de 3, 4 y 5 años con masturbación, se les enseña que cualquier relación sexual vale, que da lo mismo hombre con hombre, mujer con mujer, por eso no queremos la ideología de género, es antinatural”, opinó.

Víctor, que no dijo su apellido, consideró: “La ESI debe darse de acuerdo a la persona, hombre y mujer, los grises se atienden psicológicamente, y previo al Estado está la familia y la familia no puede estar subordinada al Estado. Meterse con los hijos tratando de adoctrinarlos es una vergüenza”.

El 4 de septiembre pasado, en la Cámara de Diputados de la Nación se firmó el dictamen para modificar la ley ESI sancionada en 2006. Se propone que sea declarada de orden público y, por tanto, de aplicación obligatoria en todo el país.