Taxis y remises tienen una prórroga para pagar multas

Los licenciatarios de taxis y remises recibieron una nueva prórroga de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para regularizar deudas generadas por la aplicación de multas.

Así lo habían solicitado al organismo oficial. "El plan de regularización de deudas se inició en 2017 con la resolución 302. En enero se prorrogó en sus términos con la resolución 1 de 2018 y ahora nuevamente con esta que sale", explicó a El Tribuno Carlos Salinas, gerente jurídico de AMT.

Según afirmó, la iniciativa para normalizar la situación de los deudores "siempre se implementó como una forma de cooperar para que los licenciatarios de taxis y remises puedan satisfacer sus obligaciones".

"Se vincula a los trabajadores del volante habilitados legalmente y que cuentan con un instrumento que les atribuye una licencia para el servicio en la región metropolitana, del servicio impropio", sostuvo.

El funcionario aseguró que siempre se plantea la posibilidad de hacer un plan de financiación de las deudas que tengan los prestadores habilitados con el organismo.

Segunda prórroga

Esta es la segunda prórroga que se concede, ya que el 27 de junio del año pasado el directorio de la AMT mediante la resolución 302 había implementado el plan de regularización para los licenciatarios que tengan deudas generadas por la aplicación de sanciones pecuniarias. El plazo para acogerse a la modalidad era de seis meses hasta el último día hábil del 2017, pero el 1 de enero de este año se resolvió una prórroga de seis meses hasta el 30 de junio.

Con la nueva resolución publicada en el Boletín Oficial el lunes pasado, se renueva el plazo por segunda vez y los deudores tienen tiempo para acogerse al plan de regularización hasta el 31 de diciembre.

Controles

El jueves pasado se publicó en el Boletín Oficial otra resolución que aprueba un régimen de penalidades y tratamiento de sanciones al transporte automotor de personas, no habilitado legalmente, para la Provincia de Salta, en el marco de las leyes 7.322 y 7.126.

Con respecto a este régimen, Salinas destacó: "La AMT acentúa y clarifica el procedimiento de control de los vehículos ilegales. Con este reglamento hay una mayor transparencia y una mayor agilidad en los procedimientos. Antes de esta resolución existía otra que era muy corta y que no resolvía todas las cuestiones. Ahora, esta resolución está a la par de la resolución que AMT dictó para los legales. Es tan fuerte y tan dura como esa".

Entre los cambios más sobresalientes están "las medidas preventivas como retenciones de vehículos, también las vías recursivas. Se fijan los plazos de duración de las retenciones. Esos plazos son de cumplimiento efectivo y no pueden plantearse excepciones. Se establece también cuáles son los tipos de sanciones que se presentan aplicables y quién es la autoridad de aplicación", informó.

Se explicó que dicha resolución es un reglamento "que viene a unificar todos los procedimientos para el control del servicio de transporte no habilitado, es decir, ilegal".

Carlos Salinas destacó: "Actualmente, estamos en una etapa ya más avanzada de unificación de facultades".

"Estamos avanzando fuertemente y alcanzado muchas modalidades de servicio. Tenemos varios proyectos, en cuanto a que la prestación del servicio legal sea la mejor posible, también para desalentar que los pasajeros tomen servicios ilegales y la competencia desleal", agregó.

Sin definiciones tras la quita de subsidios

Desde AMT explicaron que aún no hay definiciones sobre la tarifa de colectivo por la quita de subsidios del Gobierno nacional. El año que viene Salta no tendrá 1.300 millones de subsidio de Nación para el transporte, el interrogante que se abre es cómo se financiará el sistema.

Desde el lunes pasado rige el nuevo incremento de 50 centavos del pasaje de colectivo de Saeta y pasó a costar $11,95. Aún faltan dos aumentos más, porque el año terminará con un pasaje a $12,95. Si bien estos incrementos en el pasaje ya estaban proyectados, no dejan de generar problemas a las personas que usan todos los días el sistema de transporte público, como los trabajadores, entre otros.

A fines del mes pasado, cuando se conoció la quita de subsidios del Gobierno nacional para transporte, desde la Defensoría del Pueblo y la Federación de Centros Vecinales rechazaron los incrementos de Saeta y coincidieron en que “el bolsillo del trabajador no soporta más aumentos”.

Además adelantaron que realizarían presentaciones ante AMT y Saeta, exponiendo su negativa ante la inminente suba.