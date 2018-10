El derecho laboral en Alemania

Alemania tiene la economía más poderosa de Europa y la cuarta más importante del mundo. Está entre los países con menor cantidad de desocupados, en junio de 2018 registró menos del 5 por ciento de desempleo. El PIB per cápita, que es un buen indicador del nivel de vida, en 2017 fue de 39.500 euros. El déficit fiscal de Alemania es del 0,8 % de su PIB y, junto a Suecia y Holanda, es de los países que en la UE mejor distribuye el ingreso entre su pobla ción.

¿Esto se ha logrado en base a un sistema de explotación de los trabajadores y de ínfimos beneficios de seguridad social? Por el contrario, históricamente es el país europeo con un derecho laboral más protector, con rígidas regulaciones laborales. Por ejemplo, llamará la atención, pero en este país despedir es un acto ilícito, salvo que responda a predeterminadas causales de indisciplina del trabajador o de comprobada crisis económica de la empresa.

¿Acaso utilizan como variable de ajuste el salario y abonan remuneraciones ínfimas? Al contrario. El salario mínimo interprofesional para 2018 en Alemania ha quedado fijado en 1.498 euros al mes, es decir 17.976 € al año. En España, mientras tanto, los sindicatos y patronal han pactado un salario de 1.000 € por convenio, con un mínimo de 14.000 € anuales frente a los 23.030 € que cobrará un alemán por el mismo trabajo. ¿Significará esto que las empresas alemanas irán en malón para instalarse en España donde hay mucho más sol y un salario mucho más bajo? O se trasladarán a las vecinas Bulgaria (235 €), Rumania (320 €), Hungría (411 €), República Checa (407 €), Eslovaquia (435 €), Estonia (470 €), Croacia (433 €) y Polonia (453 €), donde además hay excelente mano de obra calificada.

Lo cierto es que desde que la “Bundeskündigungsschutzgesetz” (KSchG), de agosto de 1951 profundizó en la “rígida” legislación laboral alemana, el país no ha hecho más que crecer. Por supuesto que el lector de esta nota ha entendido perfectamente que la “Bundes...” es la ley de protección del despido. Paralelamente a la protección de los trabajadores se proyectó y ejecuto una clara política de apoyo a las pymes que cuentan con importantes diferencias en el régimen laboral con las grandes empresas.

Como no hay despido legal, tampoco hay indemnizaciones, pero muchas veces se pactan desvinculaciones que reconocen entre 15 días y 30 días de indemnización por año trabajado. Por otra parte el cese laboral de la empresa no puede ser inmediato; rige un preaviso según la antigüedad en el empleo: un mes es el mínimo; 6 meses para quienes tengan más de 12 años trabajando y 7 cuando llevan más de 20 años.

La mayoría de los trabajadores goza de un descanso anual por vacaciones durante un mínimo de 30 días. Pero en el tema enfermedad (que tantos problemas ocasiona en la legislación argentina), el período pago es de solo 6 semanas. Sin embargo, el trabajador no queda desamparado, a partir de allí lo cubre la seguridad social, pero el salario se reduce al 70%.

Algo muy característico del sistema de relaciones laborales en Alemania es la fuerte implantación de los consejos de empresa y de personal, órganos de representación y defensa de los intereses de los trabajadores en las grandes empresas en forma de comité de empresa. Muchos sindicatos en Argentina no se interesan en desarrollar mucho el gremialismo en la empresa porque implica pérdida de poder para los dirigentes centrales; sin embargo Alemania cuenta con uno de los sistemas sindicales más fuertes de Europa.