Miembros de ambas Cámaras en el Congreso anticiparon que no respaldarán la iniciativa que quieren impulsar el Gobierno y el FMI.

Los legisladores de Salta no apoyan una reforma jubilatoria

La reforma previsional que aparece mencionada en la Carta de Intención firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, no obtendrá apoyo de la mayoría de los legisladores salteños en el Congreso.

Senadores y diputados nacionales consultados por El Tribuno coincidieron en que una medida de esta naturaleza no contará con la adhesión necesaria y que el Gobierno fracasará si intenta ir en esa dirección.

El documento en cuestión, que plasma una serie de compromisos que asume el Poder Ejecutivo con el organismo multilateral de crédito, indica que "en el próximo año continuaremos trabajando conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos para identificar reformas", entre las cuales se menciona el compromiso de "comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones".

En diálogo con El Tribuno, el senador nacional del PJ por Salta, Rodolfo Urtubey, afirmó que "en este momento no es oportuno ni necesario encarar ninguna reforma previsional".

"Inclusive el tema de la edad jubilatoria ya quedó planteado optativo a los 70 años, cosa que a mí me parece una buena solución", consideró.

"Es conocida la visión que tiene el Fondo Monetario y otros organismos de crédito internacional en relación al sistema jubilatorio, es conocido y lo reiteran en cada acuerdo que firman", explicó y resaltó que "si es una intención, a la concreción queda un largo camino".

Por su parte, el senador nacional Juan Carlos Romero anticipó que "hoy esa reforma no sale, sobre todo si implica postergar a los jubilados o futuros jubilados. No habrá quien la vote, y menos aún en un año electoral".

Romero explicó que el origen del agravamiento en el sistema previsional "no fue otro que la decisión del kirchnerismo, con Sergio Massa, quienes agregaron dos millones de jubilados sin aportes", y por otro lado los mismos generaron la apropiación del ahorro de millones de personas con la liquidación del sistema de capitalización y hoy "alguien los debe pagar, pero nadie votará para quitar esos derechos".

No obstante, el senador aclaró que "de todos modos no existe ningún proyecto en concreto, con lo cual es difícil opinar con precisión en virtud del desconocimiento de los puntos que abarcaría esta supuesta reforma. Pero si contempla algo de esto, es imposible que cuente con apoyo" del Congreso.

Diputados, en contra

Los referentes salteños en la Cámara Baja nacional que accedieron al diálogo con este diario también manifestaron su posición contraria a una eventual reforma.

Javier David, del Partido Justicialista, recordó que votó "en contra de la Reforma Previsional del año pasado porque dije que los jubilados iban a perder poder adquisitivo y, de hecho, van a perder este año alrededor de un 15% de poder adquisitivo. Es inadmisible seguir pensando que la salida de cada crisis argentina, provocada por malas gestiones o por errores de diagnóstico y de políticas económicas, la paguen los jubilados".

"No entender que hoy un jubilado, que gana ocho o nueve mil pesos por mes le han subido los servicios, los precios a 45% de inflación, los medicamentos, los alquileres, y pensar que es ahí donde hay que ajustar es estar viendo una película que no corresponde en la Argentina", criticó.

David advirtió que "no se sale de la crisis profundizando ajustes y recortes sino al revés, hay que buscar cómo generar mayor actividad económica, cómo hacemos que la gente pueda tener unos pesos en el bolsillo, sobre todo quienes han recibido mayor impacto, como en los casos de los asalariados y los jubilados" y que "hoy plantear una reforma jubilatoria en términos de reducir el beneficio a muchos jubilados o los montos de jubilaciones a otros es un sinsentido".

El presidente del Bloque Justicialista en la Cámara Baja, Pablo Kosiner, indicó que "no conocemos ningún proyecto que circule sobre una nueva reforma, pero yo no veo condiciones para que avance ninguna otra reforma jubilatoria".

"Con semejante crisis que hoy vivimos este es un tema muy sensible y, con la experiencia que tuvimos el año pasado, no creo que estén dadas las condiciones para ninguna otra reforma", sentenció.

Además llamó la atención en que "tampoco conviene legitimar proyectos que todavía no existen. Estamos hablando medio en el aire porque más allá del pedido del Fondo Monetario no hay ningún proyecto que se haya presentado ni esté en danza".

A su turno, el diputado nacional Alfredo Olmedo señaló: "No estoy dispuesto a avanzar sobre reformas jubilatorias que perjudiquen a jubilados o trabajadores".

"No estoy de acuerdo, no voy a apoyar un cambio que vaya en contra de los intereses de los jubilados que representan uno de los sectores más vulnerables de la sociedad", dijo.

Olmedo indicó que "la forma de sacar el país adelante es generando riqueza, no generando pobreza".

Finalmente, el diputado del Partido de la Victoria, Sergio Leavy, advirtió que "lo que se está buscando es aumentar la edad jubilatoria, más precisamente de las mujeres, y también volver a las AFJP".

"Nosotros no vamos a apoyar nada de eso porque al fondo de sustentabilidad de las jubilaciones lo están saqueando; sabiendo el aumento que iba a tener el dólar no transformaron ese dinero. Están saqueando a los jubilados y no vamos a aceptar una cosa así", cerró.