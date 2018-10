Marcharon pidiendo justicia para Antonella

Pidiendo justicia para Antonella Mirna Di Marzo, una mujer trans que fue brutalmente golpeada en la madrugada del domingo 21 de octubre por un sujeto que ya se encuentra detenido, marcharon unas 400 personas en la noche del viernes en Gemes.

Alrededor de las 4.30 la policía local recibió un llamado denunciando la presencia de un cuerpo que se encontraba recostado sobre la vereda de calle 20 de Febrero, a media cuadra de un boliche bailable, el personal policial corroboró la veracidad de lo denunciando encontrado a Antonella inconsciente con signos de haber sido golpeada. Tras el traslado al hospital Joaquín Castellano, Antonella fue ingresada a terapia intensiva donde se confirmó que fue víctima de un brutal ataque con golpes en la cabeza y aún queda por determinar si fue con un objeto contundente o con los puños.

La víctima, a una semana de la agresión, se mantiene en estado de inconciencia sin mostrar signos de mejoría. "Mi hermana se debate entre la vida y la muerte, no merecía esto que le hicieron, pedimos que se haga justicia, que el responsable pague por su sufrimiento, ella es un chica muy alegre con muchos amigos, por esa razón hay tanta gente en esta marcha y no solo de Gemes sino también de Salta. Pedimos justicia pero también rezamos por la salud de ella, queremos que se recupere pronto", expresó Janet Di Marzo.

Un detenido

El único sospechoso por este lamentable hecho es José Gareca, de 44 años, quien fue detenido el mismo día de cometido el delito. La policía no dio detalles sobre su situación procesal, pero se sabe que cuenta con antecedentes penales y que hasta hace algunos meses se encontraba preso.

No hubo testigo de la golpiza pero fue registrada por cámaras de seguridad pertenecientes a familias particulares, "todavía hay muchas cosas que no sabemos, con qué la golpeó, dónde la encontró o por qué lo hizo, pero lo que más nos preocupa es la salud de mi hermana. Exigimos justicia, que nuestras autoridades trabajen para que esto no vuelva a suceder nunca más, que el culpable quede preso de por vida", enfatizó Janet.

Respetuoso silencio

Junto a la familia de Antonella marcharon miembros del colectivo LGBT, lo hicieron en respetuoso silencio solo con el sonido de las palmas de la mano, de esa marcha participó Victoria Liendro, del Área de la Diversidad Sexual provincial.

Luego de completar un recorrido por las calles aledañas a la plaza central, los manifestantes regresaron a la rotonda de la plaza donde algunos oradores hicieron uso de la palabra. "Debemos terminar con la violencia de género, a Antonella la golpearon salvajemente solo por haber tenido el valor de ser quien ella quiso ser, pedimos cárcel para todos aquellos intolerantes que ejerzan cualquier forma de violencia contra la mujer o mujer Trans".

"No puedo entender cómo una persona con esos antecedentes policiales puede estar libre para continuar haciendo daño como el que le hizo a nuestra amiga. Antonella era una luchadora que participó de las actividades que en este municipio llevó adelante Fabricio Ramos como encargo del Área de la Diversidad Municipal, en este sentido quiero felicitar a las autoridades locales porque es el único municipio que cuenta con un área de esta naturaleza", expresó Victoria.