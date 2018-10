A raíz de las denuncias presentadas ante la Fiscalía por parte del intendente Gustavo Solís, el vecino Ricardo Moyano y el diputado Gustavo Orozco, en las que se acusan mutuamente, éste último expresó a El Tribuno: "Invito al intendente para que públicamente y en presencia de vecinos, concejales y periodistas, cara a cara, frente a los hechos que he denunciado, demuestre y presente pruebas de que estoy equivocado".

A pesar de esos dichos, el diputado aseguró que quiere cerrar la grieta.

"Las denuncias que hice son dos, una donde resulta damnificada la Municipalidad. En este caso sería la sociedad en general, la cual realicé en el Juzgado Federal caratulada como supuesta malversación de fondos y otros hechos a caratular", dijo Orozco.

También dijo que "no tengo ninguna cuestión personal con Solís y mucho menos con los empleados municipales, por eso lo invito al intendente para que demuestre su inocencia".

"Gracias a Dios ustedes confiaron en mí y me eligieron para que los representara en la Cámara de Diputados. Y como diputado me juramenté trabajar duro por mi pueblo, defender sus intereses y ayudar a mejorar la calidad de vida de los rosarinos, a desterrar la pobreza y a combatir la corrupción, venga de donde venga y caiga quién caiga", sentenció Orozco.

"Rosario de la Frontera ha sido siempre un pueblo tranquilo, pujante. Un pueblo de gente trabajadora, de gente hospitalaria y amable, conocido mundialmente por la calidad de sus aguas termales. Sin embargo, recientemente, las noticias que trascendieron, son las que indignan a cualquier persona de bien, dado que habría corrupción vinculada con la gestión del intendente", agregó.

Las denuncias comenzaron con la salida a la luz de supuestos pagos de planes sociales apócrifos a personas que luego demostraron que nunca fueron beneficiarias con esos planes. Ese es el caso del señor Moyano, quien radicó una denuncia por falsificación de identidad. Luego salieron al aire grabaciones donde supuestamente Solís acuerda pagos con empresarios. Todo está en la Justicia.

Pobreza estructural

Más adelante, recordó que "ver imágenes de niños indigentes buscando comida en los contenedores de basura y de funcionarios municipales que de manera alevosa y escandalosa se apropian de los subsidios destinados a la gente de menores recursos, no me dejó otra alternativa que cumplir con mi deber. Por eso asumí la responsabilidad de denunciar estos hechos en la justicia federal, es decir que a mis palabras las ratifico con los hechos, sin valerme de terceros".

"Mi condición de legislador me obliga a respetar la dignidad de las personas y a actuar con responsabilidad y seriedad en todas las circunstancias. Digo ésto porque viví la experiencia de ser denunciado falsamente por homicidas, violadores y ladrones conocidos. Lo cual, lejos de debilitarme me fortaleció mucho más, porque para una persona que siempre estuvo de parte del bien combatiendo al mal, no puede haber orgullo más grande que ser acusado por un delincuente", afirmó Orozco.

"Reitero, hice la denuncia porque es mi obligación. Podría haber elegido, como otros, quedarme sentado cómodamente en mi banca, vivir en Salta y aparecer por Rosario una vez al mes", finalizó.

El diputado Orozco.

Apoyo a Solís en las redes

Cabe destacar en las redes sociales se viralizaron mensajes a favor del intendente Solís durante los últimos días, recalcando el apoyo personal hacia el mismo y hacia su gestión.

El apoyo vino de diferentes sectores, tanto de empleados municipales, como de diversos sectores de la comunidad.

Lo que dice la comuna

Por otro lado, el secretario de Gobierno, Javier Mónico, aseguró a El Tribuno que todo está en manos de la Justicia. "Iniciamos una investigación interna y además el intendente ordenó un sumario administrativo; se contrató a un auditor externo y se encomendó al asesor legal que apoye esa investigación sin dudar", dijo.

"El intendente también radicó una denuncia en la Fiscalía para que se investigue la situación, porque considera que la comuna también fue damnificada por el accionar de quien ha utilizado de manera fraudulenta la identidad del señor Moyano", agregó Mónico.

"Quiero destacar que la Fiscalía ha pedido no tan solo la información puntual de Moyano, sino la información de todos los programas de los períodos 2016 a 2018, de cada área, legajo, procedimiento de pagos, y todo lo necesario para que no quede ninguna duda", sentenció el secretario de Gobierno.