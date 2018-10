Siete preguntas (sobre pobreza) a nuestros gobernantes

Es el gran tema de nuestro tiempo en nuestro país y en Salta, pero para abordarlo es imprescindible hacerlo con precisión en la historia y el contexto, admitiendo que no hay margen para ufanarnos.

Hace pocos días el gobernador Urtubey afirmó que la pobreza en Salta había bajado mucho. "Salta tuvo el doble de éxitos que la Argentina en cuanto a la reducción de la pobreza estructural. Lo primero que hay que pensar es en qué estamos haciendo para resolver este problema".

En ese sentido va la primera pregunta: ¿qué están haciendo nuestros gobernantes para bajar la pobreza? Seguramente más que yo al escribir esta nota, pero me gustaría saber qué están haciendo, exactamente.

Antes de pasar a las seis preguntas restantes propongo repasar los datos que usa el gobernador para sostener la idea del "doble de éxito", según su propia expresión.

Aclaremos. Hoy en la Argentina hay dos medidas oficiales de pobreza: la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) y la pobreza por ingresos. Al decir "oficiales" quiero expresar lo siguiente: son los indicadores efectivamente reconocidos por el Estado como válidos.

Es correcto calcular la pobreza por NBI con los datos de los censos de población (el último en nuestro país se hizo en octubre del año 2010), mientras que la pobreza por ingresos se computa usando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares con datos semestrales. El último dato disponible en este sentido es el del primer semestre de 2018.

La pobreza estructural (NBI) en Salta efectivamente bajó entre los dos últimos censos (2001 y 2010), y lo hizo más que el promedio nacional. Entonces, se acepta (en principio) lo de "más éxito" que la media nacional, afirmado por el gobernador. Lo que no surge inmediatamente es que esto haya sido un "éxito" de su gestión. ¿Por qué? Porque como en todo proceso de reducción de la pobreza, siempre la pobreza disminuye más allí donde sus niveles son más elevados. Es más, la pobreza estructural en la Argentina y en Salta vienen bajando desde que se tienen datos para afirmarlo, esto es desde hace 40 años.

Así, en la Argentina entre los censos nacionales de 2001 y 2010 (a cuyos datos se refiere nuestro gobernador), las provincias que tuvieron más éxito fueron Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, , es decir, las que comenzaron siendo las más pobres en 2001 y que a pesar de todo, lo siguen siendo hoy. ¿Cuáles fueron las de "menos éxito?". Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, , es decir las menos pobres en 2001. ¿Por qué? Por el simple hecho que es más fácil debilitar el núcleo blando de pobreza que la pobreza más dura y persistente. Eso es así, acá y en la China (justamente a China le pasó lo mismo en los últimos 20 años en su lucha por reducir la pobreza).

La pobreza por ingresos, la otra medida oficial de pobreza en la Argentina, también está baja en la ciudad de Salta, comparada con el promedio nacional. Pero está baja no sólo en Salta, sino también en Jujuy, en Tucumán y en otras jurisdicciones históricamente muy pobres de la Argentina. Es decir, no puedo como gobernante asignarme un éxito, cuando a otros distritos similares al mío les está yendo igual de bien, o mejor, como es el caso de Jujuy. Además, recordemos primero que la pobreza más dura y persistente no está en la ciudad de Salta, que es precisamente donde Indec mide la pobreza por ingresos.

Aclarados estos puntos, paso directamente a las seis preguntas restantes sobre pobreza que, a mi criterio, nos deben nuestros gobernantes.

1. ¿Cuántas personas en la Argentina viven de la ayuda? Esto es ¿no son autosuficientes?

2. ¿A cuánto asciende en Salta la pobreza medida por líneas alternativas, como por ejemplo la propuesta por el Banco Mundial de pobreza relativa?

3. ¿Cuántas personas en Salta y en la Argentina sufren privaciones en otras dimensiones que no sean el ingreso y que superen la muy anticuada métrica de las NBI? En otras palabras, ¿cuántas personas pobres hay?

4. ¿A cuánto asciende la desigualdad de ingresos y de activos (educación, vivienda, saneamiento) tanto social como territorial? Esto último es especialmente escandaloso en Salta, según se percibe en indicadores que permiten evaluar la situación de localidades alejadas de la capital.

5. ¿Cuántos derechos vulnerados soportan niñas y niños en nuestra provincia y en otras de la Argentina y cómo se distribuyen en el territorio?

6. ¿Cuál es el punto de partida de Salta y de otras provincias en el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 1 de Naciones Unidas (hacia el 2030 erradicar la pobreza en todas sus formas)?

Para concluir vuelvo a la frase del gobernador Urtubey. Sus palabras me traen a la memoria a Borges. En el cuento Emma Zunz, el escritor describe una situación insólita. Emma mata a una persona por venganza y cuando relata a la policía lo sucedido usa datos ciertos y comprobables. Borges termina el cuento diciendo: "La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido; sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios". Eso es lo que sucede con la narrativa política. Ciertas son algunas cifras, ciertos algunos hechos. La historia es sustancialmente cierta.

Sólo que se omite el contexto, se otorga un poder exagerado a los datos, se cierra el paso a la crítica y, lo que es peor de todo, opino, es que todos terminan creyendo que esa historia es la verdadera.

