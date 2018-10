San Antonio retira la camiseta de Manu Ginóbilli

Como muestra de afecto por todo lo que le dio al equipo, San Antonio Spurs confirmó que removerán la camiseta número 20 para rendirle homenaje a Manu Ginóbili. La ceremonia será el 28 de marzo del próximo 2019 cuando finalice el partido de local contra Cleveland Cavaliers.

El bahiense, que supo coronarse con los Spurs en cuatro oportunidades (2003, 2005, 2007 y 2014), será el noveno jugador de la historia de la franquicia al que se le retira su dorsal. Manu jugó 16 temporadas consecutivas y lidera récords inigualables en la institución: entre ellos, ser el mayor anotador de triples con 1.495 y el máximo robador de pelotas con 1.392. Una máquina!

Manu Ginobili will become the ninth player in Spurs history to have his number retired. He joins:



Bruce Bowen (12)

Tim Duncan (21)

Sean Elliott (32)

George Gervin (44)

Avery Johnson (6)

Johnny Moore (00)

David Robinson (50)

James Silas (13)#GraciasManu pic.twitter.com/4ZQx5LI4Uo