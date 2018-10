La Voz Argentina: un salteño fascinó a Tini con una canción de Aerosmith

Ya arrancó la etapa final del casting en La Voz Argentina, programa de Telefe que está arrasando incluso con Bailando de Marcelo Tinelli en el mismo horario. En el programa de anoche, el jurado compuesto por los cantantes Axel, Tini Stoessel, Soledad Pastorutti yRicardo Montaner tuvo la oportunidad de incorporar más y mejores talentos a cada team, sabiendo que el certamen está a un paso de su siguiente fase.

Uno de ellos fue el salteño Sebastián Pérez Gueleb con uno de los grandes clásicos de Aerosmith,Crying, que asombró a Stoessel, única en darse vuelta con el sillón. Orgullosa lo sumó a su equipo que ya está tomando mejor forma semana a semana. "Seba, no te queda otra que venir conmigo", le dijo y el salteño le respondió: "Perfecto porque iba a elegir a vos".

Fue ahí que le pidió que cante a capela y bailó con él en el escenario. "Oíme ¿y cuando cantás así no te duele?", le preguntó Montaner a Pérez Gueleb. "No, canto así desde los 13 años", respondió el también compositor. "Ahhh, muy bien", destacó el artista argento-venezolano.

"No tengo a nadie en mi equipo con esa voz, con esa originalidad... me encantó lo que hiciste y aunque tenés muchísimo oficio se puede seguir explotando ese gran talento que tenés. Estoy feliz de tenerte", le dijo por su parte Martina a su "elegido". Además, minutos más tarde, la joven artista repitió debajo del escenario: "Estoy muy contenta de tenerlo en mi equipo porque además es muy diferente a todos".

¡La rompió toda! 👏👏 Sebastián Pérez le puso el alma a Cryin´ de Aerosmith y Tini se lo llevó para su equipo 💪 #TeamTini #LaVozArgentina pic.twitter.com/ILcD8qmFf7 — Telefe (@telefe) 30 de octubre de 2018

Sebastiaán tiene 30 años y desde los 7 estudia música. Y ,aunque no es su trabajo principal, despunta el vicio de la música en distintas bandas mientras acompaña en el negocio familiar a su papá, “que no tiene drama si toco hasta tarde y al otro día no puedo ir a trabajar”. Fue su novia quien lo impulsó a presentarse en La Voz y a quien destaca como una gran compañera en el camino de la música.

Noche emotiva

Además del salteño, la audiencia disfrutó ayer de la actuación de Karen Paz, quien con su performance Feeling Good de Anthony Newley y Leslie Bricusse llamó la atención de La Sole y Tini. Ambas la felicitaron por su esfuerzo, aunque la morocha decidió escoger a la intérprete de Te Quiero Más como su tutora.

Uno de los momentos más increíbles fue cuando Delfina Sanda cantó Aire de Axel que encantó a su autor, a Tini y a Montaner. Éste fue honesto al decir: “Sé que la tengo complicada por tu edad, que estás inclinada por Tini o por la canción de Axel, pero te abro mi corazón y mis brazos si querés estar conmigo”.

La blonda eligió a Axel, que no dudó en alabar la versión sencilla pero bien llevada de su single. Finalizando las presentaciones del lunes, llegó la venezolana María Victoria Silva con Perdón, Perdón de Ha-Ash, ganándose la atención y respeto de Montaner, que pronunció esto: “La Voz Argentina podría ser venezolana”, sin temor de despertar cualquier polémica.