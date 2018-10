Piden a testigos de un homicidio en barrio San Pablo que declaren

En un confuso episodio, la madrugada del domingo murió apuñalado un joven de 19 años en la zona oeste de Salta y hoy su familia llama a testigos para que declaren.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, Federico Calisaya " fue agredido con un arma blanca en un confuso episodio en inmediaciones del puente de barrio San Pablo cuando se desplazaba junto a otras personas y fueron interceptadas por otro grupo con el que habría surgido una disputa". Luego de ello, la víctima fue auxiliada pero falleció antes de recibir asistencia médica.

Eso fue en el hospital San Bernardo, momento en que amigos del joven reconocieron a la persona que lo lesionó, quien tenía una herida en la cabeza, por lo que se suscitaron nuevos incidentes y ante la advertencia de los testigos, se detuvo a Franco Emanuel Lizárraga, de 25 años quien se abstuvo de declarar.

Ante esta situación, familiares de la víctima llamaron hoy a testigos para que declaren y eviten que el asesino vuelva a la calle. El pedido lo hicieron a través de Mariana Calisaya, hermana de la víctima, quien en su Facebook dio detalles de lo ocurrido y quien sostiene que el joven fue herido de muerte cuando intentaba evitar el robo a una mujer mayor.

"A todos mis familiares, amigos, conocidos, vecinos quiero primero que nada darles las gracias por toda la demostración de amor hacia Fede, desde que estuvo el la panza de mi mamá fue un niño muy amado y a medida de que fue creciendo fue haciéndose querer mucho más por su don de buena gente, dispuesto a dar una mano a quien lo necesite. Muchas gracias a todos por sus palabras. Pero en esta oportunidad quiero pedirles con el corazón en la mano A LAS PERSONAS QUE FUERON TESTIGOS DEL HOMICIDIO DE FEDERICO PUEDAN AYUDARNOS CON SU DECLARACIÓN. Sé que muchas personas por miedo a esos malvivientes no quieran hablar pero pónganse un momento en nuestro lugar, lo único que buscamos ahora es justicia ni más ni menos que justicia, porque Fede se lo merece, mi madre, su hija. Mientras más testigos nos ayuden podemos evitar que ese asesino vuelva a la calle porque hoy fue mi hermano pero mañana puede ser cualquiera, no seamos indiferentes. #Justicia_para_Federico", escribió en su muro de Facebook la joven.

Antes de eso había escrito unas palabras sobre Federico y detalló su versión de lo sucedido:

"Yo no entiendo porqué son tan amarillistas los portales, por querer tener más visitas o repercusión inventan situaciones. Les cuento un poco de mi hermano, el es Fede o como su familia le decimos Bubu o sus amigos llaman Chupa. Tenía 19 años, sí tan sólo 19 años y digo tenía porque un malviviente de esos que piensan tener el poder para decidir quién puede vivir o no, decidió que la vida de mi hermano no valía nada y lo apuñaló y ¿saben porqué? Porque él decidió no ser indiferente a los problemas que tenemos como sociedad. Él quiso intervenir en algo que vivimos a diario, un asalto...una señora estaba siendo asaltada y él trato de defenderla pero en ese acto entregó su vida. Sé que se encuentra en paz porque una persona que entregó su vida por salvar a otra no es otra cosa que un héroe y si el es un héroe pero no solamente por eso porque con los pocos años que pudimos disfrutar de él nos entregaba algo maravilloso que era alegría, era nuestro loquito lindo, un chico que vivía diciendo y haciendo payasadas para hacer sonreír a las personas, un ser sin maldad. La señora que aparece en la foto es mi mamá, esa mamá quedo sin consuelo porque le arrebataron a su angelito como ella solía llamarlo, un niño que fue esperado con tanto amor y entusiasmo. Aún recuerdo cuando mi papá salía a caminar por la vereda de esquina a esquina para que él pudiera dormir, cuando sin querer se me cayó del andador, cuando solía mandarse cualquier tontería de niño chico y yo solía cubrirlo y sobre todo nuestras peleas que parecíamos dos luchadores libres. Pero lo más triste es que dejó a una bebé sin su padre, a un padre que no pudo disfrutar nada de su pequeña princesa. Él no estará en su bautismo, su primer año, su primer día de escuela. Todo eso le robó ese hdp a mi hermano...SOLO PIDO RESPETO POR MI MADRE, POR SU FAMILIA. Y POR SOBRE TODO JUSTICIA POR FEDERICO!!!"