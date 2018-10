Del Potro se recupera pero no llegaría al Master de Londres

Juan Martín Del Potro ya no utiliza férula en la pierna derecha en otro signo de evolución de la fractura que sufrió hace 20 días en la rótula y aún no definió si estará presente en el Masters de Londres, que se jugará desde el 11 de noviembre, aunque es improbable que lo haga.

"Juan Martín Del Potro sigue recuperándose con ejercicios de gimnasio y pileta. A casi 20 días de la lesión, ya no utiliza férula", resaltó el comunicado emitido por el agente de prensa del tandilense.

"Por tratarse de una rehabilitación día a día, aún no ha tomado una decisión sobre su futuro próximo en el circuito, la cual será comunicada oportunamente", añadió el comunicado de prensa, dejando abierta una pequeña puerta abierta para que el tenista de 30 años vaya al Masters de Londres.

El tandilense se lesionó hace 20 días mientras disputaba el Masters 1000 de Shanghai, en un partido que jugaba ante el croata Borna Coric por los octavos de final, cuando sufrió una caída y se golpeó la rodilla derecha, lo que le provocó una fractura de rótula con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y cuatro meses.

Del Potro sufrió una fractura de trazo vertical sin desplazamiento, eso evitó la operación y le permitió además someterse rápido a un proceso de rehabilitación con la ilusión de jugar el Masters de Londres, certamen que reunirá a las ocho mejores raquetas de la temporada.

La "Torre de Tandil", actualmente cuarto en el ranking mundial de la ATP y campeón este año del Masters 1000 de Indian Wells y el ATP 500 de Acapulco, jugó por última vez el Masters en 2013 y desea regresar al torneo, aunque le será muy difícil.

Por el momento, el Masters londinese tiena clasificados al español Rafael Nadal, al serbio Novak Djokovic, el suizo Roger Federer, a Del Potro, al alemán Alexander Zverev y al sudafricano Kevin Anderson.

Si "Delpo" finalmente anuncia su baja, quedarán tres vacantes a cubrir, que se definirán en el Masters 1000 de París que se juega durante esta semana.

Los tenistas con posibilidades de acceder son el croata Marin Cilic, el austríaco Dominic Thiem, el japonés Kei Nishikori, el estadounidense John Isner, el croata Coric y el italiano Fabio Fognini.