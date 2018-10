Boca va por el pasaje a la final frente a Palmeiras

Con la tranquilidad y confianza a partir del resultado favorable del partido de ida, Boca intentará esta noche, desde las 21.45, sellar la serie frente a Palmeiras como visitante para avanzar a la final de la Copa Libertadores. Este emocionante duelo entre dos históricos se jugará en el estadio Parque Allianz de San Pablo y será dirigido por el juez colombiano Wilmar Roldán.

El xeneize, que no podrá contar con su entrenador Guillermo Barros Schelotto en el banco de suplentes, tiene un 2-0 a su favor, por lo que sabe que en caso de convertir, solo una catástrofe deportiva lo dejaría fuera.

Sin embargo, nadie se atreve a asegurar lo que puede ocurrir en la serie, porque Boca se juega mucho en su intención de igualar a Independiente como el club con más Libertadores de América, con siete trofeos.

Aunque antes Boca debe salir vivo de San Pablo, con el mellizo Gustavo como el encargado de dirigir a un plantel en el que el gran héroe de la ida, Darío Benedetto, comenzará de nuevo desde el banco, y Ramón “Wanchope” Ábila de titular.

En la ofensiva, lo seguro es que Cristian Pavón tendrá un voto de confianza pese a que su nivel no es el mismo que antes del Mundial de Rusia con la Selección argentina.

El otro que parece haberse metido dentro del once inicial es el colombiano Sebastián Villa, para tratar de explotar su velocidad en un partido donde Palmeiras tiene la obligación y podría dejar espacios. Mauro Zárate, entonces, quedaría relegado al banco.

Toda la carga del resultado está entonces en manos del Palmeiras, que deberá asfixiar desde el principio a un Boca en un contexto que no es el ideal.

Este Palmeiras, líder del Brasileirao y en reencuentro con Felipe Scolari, lleva mucho tiempo esperando llegar a una final de la Libertadores.

“Vamos a recomponernos y tratar de revertir el partido en casa, con apoyo de nuestros hinchas y aún más entrega”, aseguró el sábado Felipao, quien también dirigía al equipo cuando conquistó su única Libertadores en 1999.

“El miércoles tenemos la idea de pasar. No sé cómo. Boca es un gran equipo y vamos a enfrentarlos”, agregó.

Bien lo sabe el exseleccionador de Brasil, a quien los xeneizes arrebataron la que podía haber sido su segunda Libertadores con el Palmeiras tras vencerlo en la final de 2000.

Mejor fue su reencuentro este año, cuando tras empatar en la ida de la fase de grupos en casa (1-1), los brasileños vencieron después en Buenos Aires (2-0).

Para lograr la remontada, el Palmeiras deberá revertir el cansancio del final de la agotadora temporada brasileña, y salir mordiendo al gramado de un Allianz Parque a reventar.

De cara al partido más importante del año, Felipao contará además con todos sus jugadores incluyendo al recuperado Marcos Rocha, aunque no se le espera en el once.

Lo más complicado, sin embargo, para el Verdao será dominar la ansiedad ante una oportunidad que lleva casi dos décadas esperando. “Debemos jugar tranquilos. Es un partido importantísimo para la carrera de todos. Hay que buscar el primer gol. El Allianz estará repleto, los hinchas creen y nosotros también”, valoró Edu.

Los equipos:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gomez, Diogo Barbosa; Dudu, Willian, Bruno Henrique, Moisés (o Lucas Lima), Felipe Melo; Miguel Borja. DT: Luiz Felipe Scolari.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Wilmar Barrios; Sebastián Villa, Nahitan Nández, Pablo Pérez, Cristian Pavón; Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Parque Allianz

Árbitro: Wilmar Roldán

Hora: 21:45 - TV: Fox Sports