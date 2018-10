El campo escuchará a la sociedad en el Congreso de CREA

“Escuchar para construir” es el lema del XI Congreso Regional NOA de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), que se realizará en Salta entre el 22 y 23 de noviembre próximo.

Será un espacio de trabajo, abierto a todo público, donde lo escuchado, lo debatido, lo compartido y lo aprendido faciliten acciones tendientes a mejorar y potenciar la interacción entre la producción, el ambiente y las personas.

En diálogo con El Tribuno, el coordinador regional de los grupos CREA en Salta, Ezequiel Vedoya, resaltó que tienen “una agenda de temas muy interesantes para propiciar la vinculación del sector con las personas”.

Serán tres los ejes temáticos en los que se apoyarán las dos jornadas del Congreso, los cuales serán abordados por calificados disertantes y panelistas.

* Las personas en las empresas, “Motor de las organizaciones”.

* Ambiente y tecnología, “Cambiando temor por conocimiento”.

* Creando vínculos con la sociedad.

Vedoya señaló: “El primer bloque arranca con dos trabajos que hicimos en base a una encuesta en el personal para ver cómo está la gente en las empresas, de donde seguramente surgirán resultados muy interesantes que nos marcan el trabajo a futuro”.

“También se presentará un trabajo sobre la visión del campo y la sociedad hecho a partir de una encuesta realizada por una consultora y las dos universidades de Salta que nos darán un poco la visión que la gente tiene sobre nuestro sector”, explicó Vedoya.

“Para tratar de mejorar no podemos construir nada si no sabemos dónde estamos parados frente a la visión de la sociedad”, explicó el coordinador, y agregó: “Sabemos que no existen empresas exitosas en sociedades que fracasan y por ello el Congreso está muy alineado con la visión que tiene CREA a 2025, que es las empresas vinculadas con la comunidad siendo referentes en innovación y sostenibilidad”.

“CREA siempre fue innovador en esto de fijar agenda o dar el pie para que las conversaciones se empiecen a dar”, destacó Vedoya, y resaltó: “Esta actitud de que el campo escuche y convoque a las universidades a que hagan encuestas y bancarse lo que la gente piensa de nosotros va a generar un diálogo muy importante de cara a la proyección del mediano y largo plazo”.

Los objetivos del congreso

Los objetivos son analizar, reflexionar y generar vínculos con distintos sectores sociales. Para esto se presentará un amplio marco de realidad pasada, presente y futura sobre las personas como principal factor social de desarrollo genuino, dentro y fuera de las empresas, de los nuevos empleos y del impacto que sobre estos tienen hoy las tecnologías.

“El primer bloque cerrará con la exposición de Paula Molinari, quien nos va a hablar sobre qué quieren los chicos cuando se reciben en sus carreras y buscan su primer trabajo”, indicó.

En el Congreso también se busca generar un espacio de sinergia para escuchar y aprender del impacto de la producción en el ambiente, y cómo hacer sostenibles las relaciones con la producción.

“Este segundo bloque tiene un enorme valor para ver la realidad desde una óptica más concreta y saber qué debemos mejorar desde lo productivo. Habrá dos charlas del INTA que nos van a contar cómo fue el desarrollo del chaco salteño, dónde estamos parados y hacia dónde vamos”, detalló el coordinador regional, y anticipó que “ese bloque lo cerrará Diego Pons, con una visión sistémica de mediano y largo plazo”.

Finalmente, el Congreso apunta a seguir generando vínculos con la sociedad, con la educación como eje principal de un futuro mejor.

Vedoya explicó que este último bloque tiene como objetivo la vinculación para pensar el futuro en conjunto. “Habrá un panel sobre educación y una charla sobre la falta de infraestructura en el desarrollo del sistema productivo”, dijo Vedoya.

El cierre del Congreso estará a cargo de Facundo Manes. “Realizará una localización de todo el evento y nos dejará algunos ítems de cómo trabajar a futuro”, explicó el coordinador de CREA.

Finalmente, Ezequiel Vedoya aseguró: “Este Congreso nos permitirá reflexionar y aprender sobre las personas, las empresas y su rol en la sociedad”.