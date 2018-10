VIDEO: Estaba en un bar, se distrajo con su celular y no se dio cuenta de un robo en su cara

Un ladrón entró armado a un bar de Brasil y le robó a todos los clientes, excepto a un joven que estaba “pegado” a su celular y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La insólita situación quedó grabada por una cámara de seguridad y se viralizó en las redes.

El asalto ocurrió en la ciudad de Nova Serrana, del estado brasileño de Minas Gerais. En medio de la noche, un delincuente armado con una pistola y con el rostro cubierto con un casco de moto entró al local donde habían varias personas tomando cerveza.

De inmediato, los clientes apoyaron sus vasos y se tiraron boca abajo al piso tras las amenazas del ladrón. Sin embargo, uno de ellos, identificado como José Carlos de Almeida, estaba tan concentrado con su celular que no se había percatado del robo.

Después de robar la caja registradora del local, el delincuente se subió a su motocicleta y se escapó a toda velocidad del lugar. En ese momento, Almeida levantó la mirada de la pantalla y vio a todos los clientes tirados en el piso.

“Yo realmente no vi nada. La música estaba alta y no me di cuenta de que el bar estaba siendo robado”, explicó el joven brasileño, al portal R7. Además contó que se sorprendió que el ladrón no se llevara su celular ni su moto, que estaba estacionada en la puerta del bar.