El IMAC afirma que el edificio cumple con todas las normas

Desde la representación legal del Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) dieron a conocer a El Tribuno que impugnarán el fallo judicial que ordena a la clínica ubicada en Adolfo Gemes 82 adecuar el edificio a normas sismorresistentes que rigen en la provincia. Adelantaron, además, que iniciarán acciones en contra de la jueza que emitió la sentencia, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Novena Nominación, Guadalupe Valdés Ortiz.

Sostuvieron que la construcción del centro médico cumple con todas las exigencias arquitectónicas para soportar los posibles movimientos telúricos a los que está expuesta la ciudad.

Este diario publicó ayer la resolución de Valdés Ortiz, que reconoce las denuncias del ingeniero Felipe Flores, quien es vecino al establecimiento médico de seis pisos, y advirtió sobre irregularidades en la construcción del edificio, en la que no se habrían acatado las regulaciones que establece el Instituto Nacional de Prevención Sísmicas (Inpres). La jueza dio lugar a esas demandas y condenó al IMAC a colocar un enmallado en ambas caras del muro que comparte con la propiedad de Flores.

La disputa legal entre el vecino y el Instituto Médico surgió hace casi diez años, cuando la empresa médica inició un juicio contra el profesional porque nunca permitió el ingreso a su propiedad de los operarios de una constructora para revocar y pintar el costado norte de la clínica, que comparte con el patio de su vivienda de calle España. Flores hizo una contrademanda en la que pedía directamente la demolición del edificio, pero el planteo fue rechazado.

Carlos Saravia, abogado de la sociedad administradora del IMAC, Emprendimiento Adolfo Gemes, aseguró ayer en la redacción de El Tribuno que la edificación de la clínica cumplió con los requerimientos legales y técnicos que fijan las normas locales, los cuales fueron comprobados por la Municipalidad de Salta y el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa).

"Al fallo lo defino como un exceso", dijo Saravia. "La jueza hizo tabla rasa con todos los actos administrativos y jamás citó a la Municipalidad", criticó el letrado y exconcejal.

Explicó que en el muro cuestionado "no se aplican las normas del Inpres porque no son paredes portantes, que no llevan peso, sino que son de cerramiento". Dijo que ese criterio fue avalado mediante trámites administrativos por el Copaipa, pero la jueza no tuvo en cuenta esa situación.

Afirmó, asimismo, que sobre el edificio se hizo una radiografía de las estructuras de hierro de las paredes y el estudio, denominado ferroscan, no arrojó fallas.

"Con su resolución, la jueza deroga lo que hizo la Municipalidad e impone nuevos requerimientos. Resulta que se ha vuelto ingeniera pero es abogada. Cometió errores groseros", dijo Saravia.