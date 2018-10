Halloween: qué hay detrás de la fiesta importada que adoptan los salteños 

Llegó Halloween y a la par de las vidrieras pobladas de accesorios para vestir el hogar con esta temática o las promociones en los locales de alquiler y venta de disfraces, se reavivan las reacciones a favor y contra de la festividad importada, foránea como tantos ritos, productos y costumbres que se han naturalizado con los años y cuyos orígenes son tan insospechadamente paganos como los de Halloween.

Los iniciados en la wicca (magia blanca) del Hemisferio Sur esta noche se reúnen para celebrar Beltane. Esta palabra significa “el fuego de Bel” (dios Sol) y estos festejos fueron duramente desaprobados por la Iglesia por creer que promovían el libertinaje. Celebrarán la unión del dios y la diosa, el período máximo de fertilidad.

Mientras que a los wiccanos del Hemisferio Norte les toca conmemorar Samhain, la muerte del dios y su viaje al otro mundo, mientras la diosa llora su muerte. En este caso recuerdan a sus ancestros y antepasados. Se dice que debido al viaje del dios, las leyes mundanas del tiempo y el espacio están temporalmente suspendidas y la barrera entre los mundos desaparece.

Esto último trae resonancias de Halloween y el Día de los Santos Difuntos.

Consultada al respecto, la wiccana Carolina Fernández sintetizó que Halloween es el resultado del sincretismo originado por la cristianización de los pueblos paganos.

“Ellos creían que esa noche los espíritus podían ingresar al terreno de los vivos. Entonces se ponían cabezas y cueros de animales para que no se les acerquen, apagaban las fogatas de las casas y cerraban las puertas y las ventanas para que no ingresaran. Cuando llega el catolicismo, para ir incorporando gente iban tomando costumbres de cada lugar”, detalló. Así “hallow” significa “masa”. El 31 de octubre los cristianos iban puerta por puerta para pedir una masa que se hacía con pasas de uva. Los pobladores las entregaban para que los cristianos elevaran plegarias por las almas de los muertos.

“De ahí surge lo de dulce o truco. Si vos no dabas la masa, te hacían un truco que podía ser esconderte una pala que tenías afuera”, definió.

“Entonces es católico esto de truco o dulce. Ahora, la festividad fue derivando más en los niños, que se disfrazan de zombies, esqueletos, para ahuyentar a los malos espíritus”, añadió. Aclaró, además, que Halloween “no es yanqui”, sino irlandés, una tradición que este pueblo esparció al mundo.

“Un ritual como el armado del árbol de Navidad, adquirido por los católicos, es celta. En la Pascua comemos conejos y huevos, otro ritual celta relacionado con la simiente. Hay un montón de sincretismo. Por ello, no debería haber una pelea”, señaló. Y recomendó averiguar el origen de cada ritual antes de tomar partido porque parece que “cuando lo dice el cristianismo es fe y cuando lo dicen otros esoterismo”.

Ellos por su parte prenderán una vela roja, el símbolo de la pasión en la cultura celta, y cada uno pensará en aquello que querría activar en su vida, sea un hobbie, un amor, y mirará la llama intentando controlarla mentalmente para que no se encienda y extinga rápido, porque así de fugaz sería la pasión, o para evitar que, al contrario, la mecha no llegue a quemarse.

Si las ceremonias de los wiccanos parecen seguras, dan escalofríos los rituales de amarres y para provocar enfermedades, pérdida de empleo, corte de caminos e incluso la muerte y por los cuales los protectores de animales advierten en las redes sociales no dar en adopción gatos negros o blancos durante octubre, bajo la sospecha de que sean empleados en magia negra.

“Por un egregor cultural la energía llega a todo el mundo y son días especiales cuando la línea que separa a los vivos de los muertos es muy fina. Los gatos son perceptivos de movimientos de energía. De hecho si uno tiene gatos y le hacen un trabajo de magia negra el animal suele absorber ese daño para evitar que lastime a su amo. Acá en Salta hay muchos ritos umbandas y budistas que aprovechan para actuar en esta época”, indicó Carolina.

También recomendó tener cuidado con los rituales que dejan portales abiertos al más allá, como el juego de la copa.

En Brasil, por la ley 2.479/2003 el 31 de octubre se realiza el Festival del Saci Pererê. Se trata de una celebración folclórica cuyo objetivo es la reafirmación de la identidad brasileña y la defensa de su cultura popular, contra la invasión representada en el mito nórdico de Halloween o la fiesta comercial estadounidense.

En las escuelas, clubes y parroquias, pero también en casas de familia y centros vecinales brasileños, es común organizar una ronda de narración oral alrededor del fuego.

El Saci Pererê es una entidad benéfica y maléfica, de acuerdo con cómo se la mire, y surgió entre las tribus indígenas del sur de Brasil, en la época colonial. Se lo representa como un niño negro, que fuma pipa, lleva el torso desnudo, usa un gorro rojo y tiene una sola pierna, porque perdió la otra en una disputa de capoeira. Se divierte gastando bromas a los animales y a la gente. Tanto beneplácito social recibe la figura que incluso protagonizó campañas para la población durante el carnaval. Tal es el caso de “Pererê” (2000), de Ivete Sangalo, muy popular en Latinoamérica y que entre sus estrofas indicaba que Saci usaba preservativos para las relaciones sexuales ocasionales y manejaba su auto sin haber ingerido alcohol. En 2017 alumnos del Instituto de Idiomas de Salta 7219 dispusieron en su sede, la escuela Mariquita Sánchez de Thompson 4037, del barrio Intersindical, una fogata artificial en un patio abierto, niños, jóvenes y adultos se sentaron en ronda, dispuestos a escucharse entre sí y a cantar juntos como en un campamento de verano. Con las relaciones asimétricas de profesor-alumno suspendidas y fuera del ámbito áulico, fluyeron las historias.

A ellos se sumó un personaje de la televisión salteña, Fabio Pérez Paz, el creador de Duende Amigo y conductor de “Historias y Leyendas” por Canal 11 de Salta. Pérez Paz le contó a El Tribuno que él apoya el intercambio cultural entre los pueblos. “Al carnaval lo instalaron a la fuerza y en Salta lo convirtieron en un baile carpero, en Jujuy en un encuentro de amigos y comparsas, en la zona del Chaco salteño en un pim pim. En todos los lugares se festeja distinto de como lo quisieron imponer los europeos, a tal punto que los alemanes, que podríamos decir que son los precursores del carnaval, hacen miles de kilómetros para celebrarlo en Humahuaca, porque les gusta. Con Halloween deberíamos hacer como los brasileños, con nuestra Llorona y en vez de repartir caramelos podríamos juntarnos en una esquina a comer empanadas o choripanes. La temática atrae, divierte, no la rechacemos. Hagámosla nuestra, y quién te dice algún día los estadounidenses y los irlandeses vengan acá a festejar la Noche de Brujas”, elucubró.

La Killa Raymi y las “brujas” andinas

A Katia Gibaja, presidenta de la Fundación Ecos de la Patria Grande y de la Academia Quechua Qollasuyo, Halloween la lleva a evaluar que en perspectiva de género la festividad no conlleva ningún valor.

“Pensar en esta fecha tiene un componente nefasto: la bruja como la mujer mala, perversa y cizañosa. Si nos remontamos a la época de la Inquisición, bajo esa nominación se asesinó a mujeres brillantes con conocimientos científicos y pioneras en el desarrollo humano”, señaló. Mientras que en las culturas ancestrales andinas a la mujer se la entendía como el “mejor ser humano”, porque es quien lleva la vida. También se la veía comprometida con el trabajo, la educación de los niños y como una consultora permanente del marido para dirigir el hogar. “La comunidad valoraba la intuición femenina o ‘tuktu’, en quechua. Mientras en la Europa del siglo XVI la educación era privativa de los varones, aquí las mujeres en los siglos XIII, XIV y XV asistían a las ‘aqlla wasi’ o universidades de conocimientos astronómicos, medicinales, textilería y protocolo, instauradas por el Inka”, resaltó. Añadió que durante la luna llena de octubre los pueblos andinos celebraban la Killa Raymi, una festividad asociada a los ciclos del agua, el principal elemento para vivir. El agua es fertilidad y es así como se comienza un nuevo ciclo: con el agua, la tierra y la producción. “Las mujeres danzaban como les habían enseñado sus abuelas y había una algarabía, un regocijo por ese día. Es el mes que se trabaja con el agua, en la limpieza de las acequias, porque tenía que quedar todo listo para que el agua corriera y se regaran los sembradíos”, comentó. Agregó que las mujeres importantes en la cosmovisión andina eran la Mamá Coca, la Mamá Sara (divinidad del maíz), la Madre Quilla (la luna), la Pachamama (la tierra), a las que “hay que rescatarlas no al nivel de brujas, pero sí al nivel de que la figura femenina siempre ha estado presente: venimos de y vamos hacia una mujer. Venimos de una fecundidad en la cual durante nueve meses uno cuida tanto del hijo y en el momento de despedirnos de esta vida vamos a la tierra. Lo que diríamos los psicólogos: el eros y el tánatos”.



Fiestas y reuniones

3 de noviembre

Barny Gómez Restobar y Zeppelin Rockería invitan a la fiesta de disfraces que hacen desde hace cuatro años. Se realizará en el Centro Argentino (Sarmiento 227) a partir de las 23.55. Habrá 4 barras, una pista de cachengue y otra de Derraparty. Es menester ir disfrazado.

3 de noviembre

Ovnis en mi Patio y Zonda Salta harán en Hendrix Moto Bar (Necochea 740) “A tu vieja fest! 4”. Habrá 2x1 para los que vayan disfrazados. Se presentarán Metegol (punk rock), Ovnis en mi Patio (pop punk/punk rock), RDM (poshardcore) y Zonda Salta (heavy metal/trash).

3 de noviembre

En Macondo Bar (Balcarce 980), de 22.30 a 4.50 se hará la Scream Fest 2 Horror Edition Disrupcion. Subirán al escenario Scream Zone, 14shaka, Ted Salta, Apology Salta, Disrupcion, Tactical Violence grindoink. Se puede ir disfrazado y harán sorteos.

4 de noviembre

El grupo de Facebook Cosas Paranormales Salta realizará su reunión anual, exclusiva para los 62.643 miembros. Se juntarán en el monumento a Güemes, a partir de las 19. Compartirán una merienda a la canasta y las mejores historias sobre actividad paranormal. Van disfrazados.



17 de noviembre

Woa Reborn organizó Dulce o truco, de 14 a 20, en Chacabuco 608. En este caso la entrada es gratuita y piden colaborar con un alimento no perecedero. Habrá concursos cosplay, k-pop y de catrinas, juegos ambientados, sorteos, just dance, karaoke y estands de venta.