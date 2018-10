La Orquesta Juvenil Leguizamón ofrecerá un novedoso concierto

El próximo sábado, a partir de las 18.30, la Orquesta Juvenil Cuchi Leguizamón y los coros Libertad y Taller de Coro de la Universidad Católica de Salta brindarán un concierto temático en predio municipal, avenida San Martín 1.450, de Vaqueros.

El espectáculo será en honor a los animales. Se trata de una propuesta original, cuyo “objetivo apunta a acercar al público un evento de primer nivel para que puedan disfrutarlo y a la vez concientizar sobre el buen trato y la valoración que se debe tener con los animales, desde los más pequeños insectos a los grandes mamíferos”, explicó Claudia Pastrana, secretaria de Cultura de la comuna local.

Durante el concierto se interpretarán obras clásicas, canciones de rock, pop y folclore, entre otros géneros, con un hilo conductor: que todas fueron compuestas en referencia a algún animal, ya sea de forma simbólica o directa.

Los animales merecen respeto porque sienten. Sus vidas son importantes y experimentan sensaciones como el sufrimiento y el bienestar. Estos son motivos suficientes para procurar su bienestar y respetar sus derechos.

El espectáculo será posible gracias a un trabajo articulado entre el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, y el director de la Orquesta, Martín Bonilla, quienes contaron con la colaboración de las instituciones participantes, de Fundartis y la Coordinación Provincial de Políticas Socioeducativas. La entrada es libre y gratuita.

Se convoca a sumarse a la propuesta a las entidades proteccionista. Por mayor información, comunicarse al 0387 - 154412934 / 4901022 (fijo).

La falta de respeto y crueldad con los animales se manifiesta de infinidad de maneras, la más frecuente en nuestra provincia es el abandono de perros en la vía pública. Se trata de una actitud que no solo vulnera sus derechos y bienestar sino que, además, pone en serio riesgo a los vecinos.

La población de animales sueltos es alarmante en Salta. Esto se suma al uso de agroquímicos, que provocaron en los últimos días la muerte de una veintena de cóndores en Neuquén y Santa Cruz, el uso de caballos de tiro, etc. Son actitudes que en pleno siglo XXI deben erradicarse.

En los últimos días se dio a conocer un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza que afirma que la Tierra perdió el 60% de sus animales salvajes en 44 años por la presión del hombre, en el período comprendido entre 1970 y 2014. Se hace imprescindible entonces, tomar conciencia.



Sobre la orquesta

La Orquesta Cuchi Leguizamón, pertenece al Programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario del Ministerio de Educación de la Provincia. Funciona en el Ex Colegio Nacional de la ciudad de Salta.

Desde su creación fue integrado por más de 250 chicos y jóvenes de distintos barrios y localidades.

Los alumnos aprenden no solo la interpretación musical, sino también se forman integralmente. El esfuerzo, la dedicación y el compromiso son los pilares de la institución. Los estudios ayudan a potenciar sus capacidades mentales y emocionales, y trabajan de manera colectiva en pos de un objetivo superador: la creación artística, según manifestaron.

También -explicaron desde la institución- la Orquesta trabaja en la formación de alumnos como miembros de una comunidad que necesita jóvenes solidarios y sensibles con conciencia plena que pueden ser actores de cambio de la realidad y no meros espectadores. En su largo historial han llevado música a todos los rincones de la provincia, barrios, escuelas, hospitales, comedores, teatros y calles. Y a San Antonio de los Cobres, Cafayate, Cachi, La Poma, entre otras localidades. Cientos de chicos y adultos vivieron la experiencia de su música, aprendieron, disfrutaron y se emocionaron.