Scaloni podría seguir al frente de la Selección

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, adelantó que existe la posibilidad que Lionel Scaloni continúe al frente de la Selección argentina y esté al frente en la Copa América de Brasil 2019.

“Cuando se inició el ciclo Scaloni ni existía la chance”, aceptó Tapia sobre la posibilidad de reafirmar en el cargo a Scaloni, quien asumió interinamente tras la salida de Jorge Sampaoli luego del Mundial de Rusia.

El jefe de la AFA señaló que si el proceso que encabeza el joven entrenador “sigue creciendo” hay que “aprovecharlo” por el bien del fútbol argentino.

“Nuestro objetivo más cercano es la Copa América y no sería una locura (que esté Scaloni) pero hay que ir paso a paso y viendo la evolución”, agregó Tapia en una entrevista con TyC Sports.

En este sentido, Tapia aclaró que se comunicó con Gerardo Martino, uno de los máximos candidatos a dirigir al seleccionado, pero que no le ofreció oficialmente el cargo.

En otro tramo, el también vicepresidente segundo de Conmebol opinó sobre la utilización del VAR en la semifinal entre River Plate y Gremio, de Brasil.

“En la jugada del penal se hizo justicia con el VAR porque fue una mano clara, estuvo bien utilizado”, afirmó Tapia, quien agregó que sin el sistema de videoarbitraje “nadie” se hubiera percatado de la acción que terminó en el penal convertido por Gonzalo Martínez.

En el hipotético caso de una final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, el presidente de AFA ya adelantó que Scaloni no citará jugadores de estos equipos para los amistosos ante México del 16 de noviembre, en Córdoba, y del 20, en Mendoza.