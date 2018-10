Iturrieta: "Salvo el primer partido, ningún rival nos superó, estamos fuertes"

Gimnasia y Tiro definirá también parte de su futuro el viernes. Si no vence al entonado San Jorge en Tucumán (el viernes a las 16:30) prácticamente se despedirá de sus chances de clasificación y su lucha pasará a ser con los rivales de la zona más baja de la tabla de posiciones y deberá pensar más en la reválida.

Al respecto se refirió en diálogo con El Tribuno Joaquín Iturrieta, uno de los futbolistas más destacados entre los puntos bajos de un equipo que aún no aparece. “Si no ganamos en Tucumán se nos escapará gran parte de la chance. Nosotros aún queremos clasificar, trabajamos para eso, sabemos que ya no dependemos de nosotros, pero no nos olvidemos que todavía tenemos que enfrentarnos con todos. El grupo está fuerte, con la mejor predisposición para seguir trabajando.

El empate con Crucero nos dolió mucho, pero nos dieron muchas ganas de salir adelante”, expresó el mediocampista oriundo de Ledesma, que tampoco desconoció las armas de un expreso tucumano que viene envalentonado con tres victorias consecutivas y que se hace fuerte en su reducto. “Tienen buenos jugadores, utilizan muy bien las bandas, los delanteros están pasando por un buen momento y tienen toda la confianza, pero nosotros tenemos lo nuestro”, advirtió.

“Pero tenemos que preocuparnos por nosotros. Salvo el primer partido ninguno nos ha superado, perdimos más puntos por errores propios, en todos los partidos tuvimos situaciones claras de gol y nos está faltando eso, abrir el marcador y ser más claros y efectivos en los últimos metros. Lo bueno es que el equipo crea. Hay que seguir trabajando, no hay margen de error” avisó el hijo de una gloria del club, como lo es Isidro Iturrieta.

“Al segundo de la tabla le cortamos todos los circuitos, los obligamos a tirar muchos pelotazos. Pero sabemos que a las ocasiones que tuvimos las podemos lamentar a futuro, así como dejamos pasar viarios puntos como en Palpalá”, alertó el volante.