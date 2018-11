Guillermo Barros Schelotto, en el palco observa a su Boca

El técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, se ubicó esta noche en el palco principal del estadio Allianz Parque para seguir de cerca las alternativas del encuentro ante Palmeiras, por la segunda semifinal de la Copa Libertadores.

El entrenador platense, de 45 años, llegó a la cancha apartado de la delegación xeneize, en una camioneta particular y no tomó contacto con sus dirigidos, que se encolumnaron hacia los camarines supervisados por Gustavo Barros Schelotto, su hermano mellizo y primer asistente del DT.

El técnico de la escuadra auriazul, suspendido por la Conmebol para ingresar al campo de juego a causa de un “ingreso tardío” a la cancha en la anterior serie copera frente a Cruzeiro de Belo Horizonte, se mostró junto al ex dirigente del club, Juan Carlos Crespi, en un palco de prensa (ingreso por Puerta 6), situado en el sexto piso del estadio. Junto a ellos también hubo representantes del organismo que rige el fútbol sudamericano.

Barros Schelotto lució indumentaria deportiva, con un buzo de color azul, con el escudo xeneize. En ningún momento utilizó intercomunicador alguno.